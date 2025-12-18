wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Schweden

Mörder von Olof Palme vielleicht unschuldig

Beweislage gegen mutmasslichen Mörder von Olof Palme zu dünn

18.12.2025, 12:4018.12.2025, 12:40

Neue Wende im Mordfall Olof Palme: Der schwedischen Staatsanwaltschaft zufolge ist es falsch gewesen, dass 2020 der mutmassliche Mörder des früheren Ministerpräsidenten benannt worden ist.

epa05179650 (FILE) A file picture of Olof Palme taken in 1984. Former Swedish prime minister Olof Palme was assassinated on a street in Stockholm while walking home from a movie theater. On 28 Februar ...
Olof Palme war ehemaliger Ministerpräsident von Schweden, der 1986 erschossen wurde. Bild: EPA/TT NEWS AGENCY

Er habe die Umstände geprüft, die den Mann belastet hätten, aber auch die, die gegen seine Täterschaft sprächen, teilte Oberstaatsanwalt Lennart Guné mit. Insgesamt sei er zu der Einschätzung gekommen, dass die Beweislage nicht ausreiche, um den im Jahr 2000 gestorbenen Mann als Tatverdächtigen auszumachen. Die Ermittlungen in dem Fall werden trotzdem nicht neu aufgerollt.

Schwedens damaliger Regierungschef Olof Palme war am 28. Februar 1986 kurz vor Mitternacht gemeinsam mit seiner Frau auf dem Heimweg aus einem Stockholmer Kino, als ihn ein Mann auf offener Strasse von hinten mit einem Schuss niederstreckte. Der weit über Schweden hinaus bekannte Sozialdemokrat wurde kurz darauf in einem Krankenhaus für tot erklärt. Seine Frau Lisbet erlitt einen Streifschuss.

Ein schwedisches Trauma

Die Tat und die daraufhin nur schleppend anlaufenden Ermittlungen zählen zu den grossen Traumata der schwedischen Nation. Der Fall gilt als Schwedens grösster Kriminalfall des vergangenen Jahrhunderts und ist für das skandinavische Land in etwa das, was für die USA der Mord an John F. Kennedy war. Auch international war das Interesse enorm.

John F. Kennedy, 1961.
Der Mordfall erinnert an den von John F. Kennedy.Bild: WikiCommons

Im Jahr 2020 waren sich die Ermittler dann letztlich sicher, den mutmasslichen Täter benennen zu können: einen damals längst gestorbenen Mann namens Stig Engström, der in Schweden oft als «Skandia-Mann» bezeichnet wurde. Weil er bereits seit 2000 tot war, konnte keine Anklage gegen ihn erhoben werden.

Die Ermittlungen wurden deshalb vom damals zuständigen Staatsanwalt Krister Petersson eingestellt. «Ich bin der Ansicht, dass wir so weit gekommen sind, wie man es von der Untersuchung verlangen kann», sagte Petersson damals.

Bei Oberstaatsanwalt Guné war in diesem September beantragt worden, den Beschluss zur Verfahrenseinstellung noch einmal zu prüfen. Rein rechtlich sei es aber nicht möglich, Ermittlungen wiederaufzunehmen, solange ihre Einstellung auf dem Tod des Tatverdächtigen beruhe, erklärte Guné. Es sei auch nicht davon auszugehen, dass weitere Untersuchungen die Beweislage entscheidend verändern würden. Näher wollte sich der Staatsanwalt am Nachmittag auf einer Pressekonferenz dazu äussern. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Lady Diana und Kennedy
1 / 5
Lady Diana und Kennedy
Lady Diana: Ist das royal?
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Organisierte Schlepperei und Mord
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Russische Grenzschützer betreten illegal Nato-Bereich in Estland
Drei russische Grenzschützer haben nach Angaben des estnischen Aussenministeriums unerlaubt die Grenze zum benachbarten EU- und Nato-Land Estland überschritten. Demnach sollen die Beamten illegal die Kontrolllinie auf einem Wellenbrecher im Grenzfluss Narva nahe dem Ort Vasknarva überquert haben, an dem sie mit einem Luftkissenfahrzeug eingetroffen und zu Fuss entlanggegangen waren. Danach seien sie wieder zu ihrem Fahrzeug und auf die russische Seite zurückgekehrt. Das Ministerium in Tallinn veröffentlichte ein Video, das von einem Überwachungssystem festgehalten wurde und den Vorfall am Mittwochmorgen belegen soll.
Zur Story