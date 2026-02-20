Neue Fotos aufgetaucht: Andrew und Kind spielen mit einem Nippel-Ball

Auf den ersten Blick wirken die Bilder aus dem Jahr 2011, die nun aufgetaucht sind, wie eine friedliche Situation zwischen einem spielenden Kind und dem damaligen Prinz Andrew. Doch bei genauerem Hinschauen fällt ein Detail auf.

Mehr «International»

Die negativen Schlagzeilen rund um den ehemaligen Prinzen Andrew reissen nicht ab. Immer wieder werden ihm Fotos aus früheren Zeiten zum Verhängnis. Etwa jenes, das ihn mit Virginia Roberts Giuffre zeigt, die er laut eigenen Aussagen nie gekannt haben will. Das Foto wurde mittlerweile als echt bestätigt. Andere Bilder zeigen Andrew auf allen Vieren über einer sehr jungen Frau gebeugt.

Auch dieses Bild sorgte schon für Kritik. Bild: keystone

Das Promi-Portal TMZ hat nun neue Bilder zugespielt bekommen, auf denen Andrew Mountbatten-Windsor zu sehen ist. Ebenfalls im Bild: ein Kind, das mit einem Ball spielt. Die beiden rollen sich den Ball gegenseitig zu, Andrew wirkt entspannt. Auf den ersten Blick könnte man meinen, ein Grossvater spielt hier mit seinem Enkel.

Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass es sich nicht um einen gewöhnlichen Ball handelt. Der hautfarbene Ball ist mit einer Brustwarze bedruckt.

Die genauen Hintergründe dieser Bilder sind unklar. Laut TMZ sollen sie vor 15 Jahren in Andrews damaligem Zuhause in Windsor aufgenommen worden sein. Andrew soll mit dem Buben nicht allein gewesen sein. Auch auf den Bildern ist zu erkennen, dass weitere Personen anwesend sind.

Die Publikation der Bilder folgt nur einen Tag nach der Verhaftung Andrews. An seinem 66. Geburtstag wurde er in Polizeigewahrsam genommen, während Ermittler sein Zuhause in Sandringham durchsuchten. Der Vorwurf lautet Amtsmissbrauch: Andrew soll dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein als damaliger Handelsbeauftragter vertrauliche Informationen weitergeleitet haben.