Erlaubnis fehlt: Züge zwischen Brig VS und Italien fallen teils aus

Ab Neujahr fallen zwischen Brig VS und Domodossola (I) wöchentlich 38 von 316 Zugverbindungen wegen einer fehlenden Bewilligung aus. Auslöser ist laut den SBB eine neue Brandschutzbestimmung des italienischen Verkehrsministeriums für die Fahrt durch längere Tunnels.

Die Intercity- und Interregio-Züge fallen ab 1. Januar 2024 bis auf Weiteres in beide Richtungen aus, wie die SBB am Freitag mitteilten. Nicht betroffen sind die Eurocity-Verbindungen und die Regionalexpress-Züge der BLS. Diese verfügen über eine entsprechende Zulassung in Italien.

Für die 38 wöchentlich ausfallenden Verbindungen gebe es keinen Ersatz. Den Reisenden werde empfohlen auf die 278 nicht betroffenen Verbindungen auszuweichen, teilten die SBB auf Anfrage von Keystone-SDA mit.

Neue Brandschutzbestimmung

Die neue Brandschutzbestimmung für die Durchfahrt durch längere Tunnel trete Anfang 2024 in Kraft, hiess es weiter. Aufgrund von Grenzverkehrsabkommen zwischen der Schweiz und Italien waren die auf der Simplon-Strecke eingesetzten SBB-Züge Domino und EW IV bisher von dieser Weisung ausgenommen.

Wegen der ausstehenden Anpassung des Grenzverkehrsabkommens an das vierte Eisenbahnpaket wird für die Zulassung dieser beiden Fahrzeugtypen für die Fahrt zwischen Brig und Domodossola aber eine schriftliche Bestätigung der italienischen Behörden benötigt.

Viertes Eisenbahnpaket

Sobald diese schriftliche Bestätigung vorliege, werde der Betrieb wieder aufgenommen. Die SBB hofft, dass dies baldmöglichst der Fall ist. Gemäss den SBB ist man seit mehr als einem halben Jahr mit dem italienischen Verkehrsministerium in Kontakt, um den Betrieb aufrechtzuerhalten.

Mit dem vierten Eisenbahnpaketes strebt die Europäische Union einen einheitlichen europäischen Eisenbahnraum an. So soll das fragmentierte europäische Schienenverkehrsnetz mit unterschiedlichen Sicherheitsnormen und technischen Systemen vereinheitlicht werden. Das schrieb der Europäische Rat auf seiner Website. (yam/sda)