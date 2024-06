Liveticker

«Es geht darum, das Leiden von Millionen von Opfern zu beenden» – Cassis zum Bürgenstock

Am 15. und 16. Juni findet auf dem Bürgenstock im Kanton Nidwalden eine hochrangige Konferenz zum Frieden in der Ukraine statt.

Am Montagmorgen um 9 Uhr informieren Bundespräsidentin Viola Amherd und Aussenminister Ignazio Cassis an einer Medienkonferenz in Bern über das Treffen. Im Anschluss findet eine Begehung auf dem Gelände statt.

watson tickert live vor Ort: