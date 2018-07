International

So viel Platz braucht die Menschheit



So gross müsste ein Gebäude sein, um die gesamte (!) Menschheit zu beherbergen

Rund 7,5 Milliarden Menschen leben derzeit auf der Erde. Verteilt auf den ganzen Globus hat es da noch genügend Platz. Doch was, wenn die gesamte Weltbevölkerung so nah wie möglich zusammenrücken würde?

Noch um 1900 lebten nur 10 Prozent der Weltbevölkerung in Städten. Laut Prognosen der UNO werden es 2050 bereits 70 Prozent sein. Die Welt rückt also immer näher zusammen. Aber wie nahe wäre theoretisch möglich? Wie viel Platz benötigt die ganze Menschheit wirklich?

Die Weltbevölkerung auf einer Fläche

Aktuell leben rund 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt. Würden wir alle so nah zusammenstehen, dass auf einem Quadratmeter fünf Menschen Platz haben*, könnte sich die gesamte Weltbevölkerung im Kanton Luzern versammeln. (Ok, wer im Vierwaldstättersee landet, hat dann halt wirklich Pech gehabt.)

Grafik: Reto Fehr/watson

* Berechnung des Platzbedarfs Die Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF schreibt: Personendichte pro Quadratmeter beträgt je nach Art und Ort der Veranstaltung 1 bis 4 Personen. Ab 4 oder 5 Personen pro Quadratmeter ist die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Für dieses Experiment trauen wir der Menschheit 5 Personen pro Quadratmeter zu.

Die Bevölkerung der Schweiz auf einer Fläche

Schauen wir auf die Schweiz, wird der Platzbedarf noch viel kleiner. Bei der letzten Zählung 2016 lebten 8,4 Millionen in unserem Land.

Bei fünf Personen pro Quadratmeter würde der halbe Central Park in New York somit für alle Einwohner reichen. Oder anders ausgedrückt: Wir hätten alle oben rechts auf dem Gemeindegebiet von Rorschach (aktuell knapp 10'000 Einwohner) Platz.

grafik: reto fehr/watson

Die Weltbevölkerung in einem Würfel

Gehen wir einen Schritt weiter und pferchen die Menschen nicht nur zusammen, sondern bauen ein Würfelgebäude, in welchem alle unter den erwähnten Platzansprüchen unterkommen würden. Als Höhe der Stockwerke nehmen wir dafür zwei Meter. So könnten die allermeisten Menschen aufrecht stehen und es vereinfacht das Rechnen für uns.

Dieses Haus wäre zwar gigantisch, würde aber vom Zürcher Bellevue bis zum Platzspitz sowie von der Universität bis zur Haltestelle Stauffacher reinpassen.

Übrigens: Wer dann einmal um die gesamte Menschheit joggen will, der könnte das in rund 30 Minuten schaffen.

grafik: reto fehr/watson

Die Bevölkerung der Schweiz in einem Würfel

Auch hier werden wir für die Schweiz knapp 1000-mal kleiner. Das Würfelgebäude für die gesamte Bevölkerung des Landes könnte in Bern zwischen dem Bundeshaus und der Marktgasse sowie dem Bundesplatz bis zur Inselgasse/Amtshausgässchen stehen.

grafik: reto fehr/watson

Die Weltbevölkerung in einem Gebäude

Zugegeben: Mit fünf Personen auf einem Quadratmeter hält man es kaum lange aus. Darum gewähren wir uns allen etwas mehr Platz und verteilen fünf Menschen auf eine durchschnittlich grosse Wohnung der Schweiz. Diese betrug gemäss dem Bundesamt für Statistik im Jahr 2016 99 Quadratmeter.

Als Raumhöhe nehmen wir die im Planungs- und Baugesetz des Kantons Zürich festgehaltene Angabe für Mehrfamilienhäuser: 2,40 Meter. Zudem bauen wir dieses Mal nicht «unendlich» in die Höhe, sondern beschränken uns auf die 828 Meter des Burj Khalifas, des höchsten Gebäudes der Welt.

Dieses Bauwerk würde zwischen Biel und dem Murtensee und dann bis nach Bern Platz finden. Umgerechnet auf die Anzahl Burj Khalifas (Grundfläche 334'000m2) wären dies: 1301.

grafik: reto fehr/watson

Die Bevölkerung der Schweiz in einem Gebäude

Zum Abschluss auch hier die Berechnung für die Schweiz. Die Seitenlängen des Gebäudes wären nur noch 700 Meter lang. Bauen könnten wir das Gebäude in Basel am Rhein mit den Ecken bei der Wettsteinbrücke und der Mittleren Brücke. Das Gebilde würde dann bis zum Heuwaage-Viadukt reichen, was ungefähr 1,5-mal der Grundfläche des Burj Khalifas entspricht.

grafik: reto fehr/watson

