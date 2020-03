International

Schweiz

Coronavirus: Die Länder in Europa haben die Schulen geschlossen



Ein Kontinent schliesst seine Schulen: Ein Überblick über die Massnahmen in Europa

Die Türen bleiben zu: Wegen der Verbreitung des Coronavirus haben viele europäische Länder die Schulen und Universitäten geschlossen. Zieht heute die Schweiz nach? Ein Überblick.

>> Coronavirus: Alle aktuellen Meldungen findest du hier

>> So kannst du dich schützen

Frankreich

«Ab Montag und bis auf Weiteres werden alle Kindergärten, Schulen, Hochschulen und Universitäten geschlossen», kündigte Präsident Emmanuel Macron am Donnerstagabend an. Die Massnahme gilt «bis auf weiteres». In Frankreich wurden bislang 2281 Infizierte gezählt, 48 Infizierte starben.

Italien

Landesweit sind alle Schulen und Universitäten bis zum 3. April geschlossen. Mit mehr als 12'000 Infizierten und mehr als 820 Toten ist Italien das am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land Europas. Am Dienstagabend verhängte die Regierung drastische Massnahmen und erklärte das ganze Land zur «Schutzzone».

Österreich

Den Schulunterricht ist für mindestens vier Wochen komplett ein. Für Schüler ab der neunten Klasse bleiben die Schulen ab Montag geschlossen. Für alle Klassen darunter wird der Unterricht ab Mittwoch eingestellt, gleichzeitig aber Betreuung angeboten, damit nicht durch das Coronavirus besonders gefährdete Senioren die Betreuung übernehmen müssen. Eine Pflicht, zuhause zu bleiben, gibt es vorerst nicht. Am Donnerstag meldete das Acht-Millionen-Einwohner-Land seinen ersten Todesfall. Es gibt rund 300 Infektionsfälle.

Deutschland

Bayern schliesst nach noch unbestätigten Meldungen ab Montag alle Schulen. Bis zum Beginn der Osterferien am 6. April werden alle Kindergärten, Schulen und Kitas geschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Regierungskreisen erfuhr. Zuvor hatte das Saarland als erstes Bundesland angekündigt, landesweit Schulen und Kindertagesstätten bis Ende der Osterferien zu schliessen.

Belgien

Alle Schulen sind ab heute Freitag geschlossen. Eltern, die arbeiten müssen, könnten ihre Kinder jedoch weiterhin zur Betreuung in die Schulen schicken. Grosseltern sollten die Enkelkinder nicht hüten, weil sie zu einer besonderen Risikogruppe gehören. Zudem werden alle alle Cafés, Restaurants und Diskotheken geschlossen. Belgien zählte bislang 314 Infektionsfälle und drei Todesfälle.

Dänemark

Alle Schulen, Kitas und öffentliche Einrichtungen sind für zwei Wochen geschlossen. In dem kleinen EU-Land mit 5,7 Millionen Einwohnern wurden mehr als 510 Menschen positiv getestet.

Polen

Die Schliessung von Schulen, Kindergärten und Universitäten wurde am Donnertag bis zum 25. März angeordnet. In Polen gab es am Donnerstag den ersten Todesfall, 25 Menschen sind mit dem Coronavirus infiziert.

Tschechien

Seit Mittwoch sind Grundschulen und weiterführenden Schulen bis auf weiteres geschlossen. Das kleine EU-Land zählt mehr als hundert Infektionsfälle.

Griechenland

Am Dienstag wurden Krippen, Schulen und Universitäten für zwei Wochen geschlossen. Bis Dienstag zählte das Land rund 90 Fälle, am Donnerstag gab es ein erstes Todesopfer.

Rumänien

Bis zum 22. März sind die Schulen geschlossen. Universitäten sollen Online-Unterricht anbieten.

Spanien

Vor allem in der Hauptstadtregion Madrid häufen sich die Fälle – dort wurden am Mittwoch Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen. Flächendeckende Schul- und Kitaschliessungen wären in Spanien ein ernstes Problem, da Grosseltern oftmals eng in die Kinderbetreuung einbezogen sind. Staatliche Kinderbetreuung gibt es kaum. Bis Mittwoch waren 2140 Infektionen registriert, 48 Menschen starben bis dahin an dem Coronavirus.

Portugal

Das Land hat alle seine Schulen geschlossen. Wie Ministerpräsident António Costa am Donnerstagabend mitteilte, beginnen die Schulschliessungen am Montag und dauern bis zum Osterwochenende.Der eigentlich für 30. März geplante Beginn der Osterferien wird damit um zwei Wochen vorgezogen.In Portugal gibt es bislang 78 bestätigte Fälle von Infektionen mit dem Virus.

Irland

Ab heute Freitag bleiben alle Schulen, Colleges und Kindergärten geschlossen. Das Land zählt 43 Infektionsfälle und meldete am Mittwoch den ersten Todesfall.

Grossbritannien

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Schulen noch geöffnet. Geschlossen sind Institutionen, in denen eine Coronarvirusfall aufgetreten ist. (sda/afp/mlu)

Abonniere unseren Newsletter