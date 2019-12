Berechnungen und Methodik

Das Bundesamt für Statistik teilte kürzlich mit, dass die Schweiz per Ende 2018 rund 8,54 Millionen Einwohner zählte. Wir nahmen dies zum Grund, unser Land in einwohnermässig gleich grosse Kantone aufzuteilen. Die bestehenden Gemeinden wollten wir dabei nicht weiter aufteilen.



Die Stadt Zürich stellt mit rund 415'000 Einwohnern die Mindestgrösse der neuen Kantone. So ergäben sich 20,5 neue Kantone. Obwohl Halbkantone okay sind, rundeten wir auf 20 Kantone ab. Diese sollten je 427'000 Einwohner zählen. Damit wir sicher keine Gemeinden unterteilen mussten, definierten wir die Kantonsgrösse mit 425'000 bis 430'000 Einwohnern.



Die Einteilung danach erfolgte – wenn möglich – unter Berücksichtigung geographischer Merkmale und/oder bereits bestehender Bezirken. So wie jetzt, macht sie für uns am meisten Sinn. Falls jemand mit seiner neuen Kantonszuteilung nicht einverstanden ist: Schreib es in die Kommentare (aber nur mit gutem mitgeliefertem Grund).