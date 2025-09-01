anhaltender Regen16°
DE | FR
burger
International
Schweiz

Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden

Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren

Millionen Tonnen Klimagas sollen künftig unter dem Meeresboden verschwinden. Was bei diesem Projekt anders ist und was Kritiker davon halten.
01.09.2025, 06:2101.09.2025, 06:21
Niels Anner / ch media
Mehr «International»

Diese Woche war Premiere in Westnorwegen: Im Industriehafen Oygarden, nahe der Stadt Bergen, nahm die weltweit erste kommerzielle Anlage zur Speicherung von klimaschädlichem CO₂ ihren Betrieb auf. Hier wird per Schiff angeliefertes, verflüssigtes CO₂ durch eine 100 Kilometer lange Pipeline 2600 Meter tief in den Meeresboden gepumpt – und gelangt damit sozusagen wieder dorthin, wo es einmal hergekommen ist: Es wird in leere Bohrgänge gepresst, aus denen man einst Erdöl und –gas gefördert hat. Damit kann CO₂ aus weit entfernten Regionen in der Nordsee gelagert werden – zum Beispiel auch solches aus der Schweiz.

norway nature lofoten
Norwegen will vor seinen Küsten CO₂ im Meeresboden lagern.Bild: imago

Das Verfahren heisst CCS (Carbon Capture and Storage) und steht für das Abfangen von CO₂ aus Abgasen, damit es nicht in die Atmosphäre entweicht – und das Lagern in geeigneten geologischen Schichten oder Gesteinen, wo das Treibhausgas Tausende von Jahre bleiben soll. Die Technik wird vor allem für jene Branchen als Lösung gesehen, deren Produktion ohne CO₂-Emissionen kaum möglich ist, etwa die Zementindustrie oder Kehrichtverbrennungen.

Das Besonders der Anlage namens «Northern Lights» ist, dass CO₂ über grosse Distanzen angeliefert wird – im Gegensatz zu anderen CCS-Projekten, die es auf der ganzen Welt gibt, wo es lokal gespeichert wird. Denn das Lagern im Untergrund ist längst nicht überall möglich, wo CO₂ bei der Produktion anfällt. Hingegen bieten die Bohrbrunnen in der Nordsee ideale Bedingungen. «Wir haben einen Meeresgrund, der Öl und Gas über Millionen Jahre halten konnte. Er wird auch CO₂ sicher speichern, wenn man es richtig macht», sagte die CCS-Expertin Mona Molnvik dem norwegischen TV-Sender NRK.

«Eine vom Ölkonzern angebotene Lösung»

Norwegen verfügt über langjährige Erfahrung mit der Nutzung des Meeresbodens, und «Northern Lights» wird von den Energie-Konzernen Equinor (früher Statoil), Shell und Total Energies betrieben. Diese haben schon seit den 90er-Jahren CCS auf Erdgasplattformen angewendet, weil bei der Förderung CO₂ abgetrennt werden muss. Doch jetzt wird daraus ein Geschäft. Die erste jetzt in die Tiefe gepumpte Ladung kam von einem Zementwerk im Südosten des Landes. Auch ein norwegisches Chemie-Unternehmen und ein dänischer Energie-Konzern gehören zu den ersten Kunden. Dank grosser Nachfrage ist bereits der Ausbau der Kapazität von heute 1,5 auf 5 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr geplant. Dänemark plant ähnliche Projekte.

Mit «Northern Lights» solle der CCS-Technologie international zum Durchbruch verholfen werden, erklärte Irene Rummelhoff, Marketingdirektorin von Equinor. Allerdings ist das Verfahren umstritten, denn es ist kostenintensiv; im Moment ist noch hohe staatliche Förderung nötig. Erst eine starke Verteuerung des CO₂-Ausstosses dürfte CCS weiterbringen, und die Kapazitäten müssen noch stark erhöht werden. Kritiker bezeichnen den Ansatz zudem als falsches Signal: Um den Klimawandel zu bremsen, sei die drastische Reduktion der Emissionen nötig, nicht eine von Ölkonzernen angebotene Lösung, dank der Industrien scheinbar weitermachen können wie bisher.

Viele Klimafachleute sind allerdings der Ansicht, dass es CCS, wie auch Aufforstung und andere Massnahmen, zusätzlich zur Reduktion braucht. Nur so sei der globale Temperaturanstieg noch zu stabilisieren – ein Standpunkt, den die Schweiz ebenfalls vertritt: «Die Speicherung von CO₂ wird auch für die Schweiz auf dem Weg zum Netto-Null-Ziel wichtig sein, als Ergänzung bisheriger Instrumente», sagte Energieminister Albert Rösti im Mai, als er mit einer Wirtschaftsdelegation die «Northern-Lights»-Anlage besuchte.

Swiss Federal Councillor and Minister of Energy Albert Roesti and an Economic Delegation vistit Veas wastewater treatment plant, on Tuesday, June 17, 2025 in Bjerkas near Oslo, Norway. Federal Council ...
Albert Rösti bei seinem Besuch auf der Anlage in Norwegen.Bild: keystone

Dabei unterzeichnete Rösti ein Abkommen mit Norwegen, um die bilaterale Zusammenarbeit in Sachen CCS zu fördern, politisch und technologisch. Dabei geht es einerseits um die mögliche Lieferung von CO₂ nach Norwegen in der Zukunft, denn die CCS-Möglichkeiten in der Schweiz selbst sind beschränkt. Der Transport könnte über neue oder umgenutzte Pipelines via Deutschland geschehen, falls das einmal wirtschaftlich sinnvoll wird. Zudem geht es bei der Kooperation um die Nutzung von Zertifikaten für gespeichertes CO₂, die Firmen kaufen können, um ihre Klimabilanz zu verbessern. Daran sind unter anderem Schweizer Banken, die Post oder die Swiss interessiert. (aargauerzeitung.ch)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
81 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Linus Luchs
01.09.2025 07:38registriert Juli 2014
Die Anlage soll auf eine jährliche Kapazität von 5 Mio. Tonnen CO2 ausgebaut. Die Schweiz ist für den Ausstoss von rund 150 Mio. CO2 pro Jahr verantwortlich. Einfach damit die Relationen klar sind.

Für Ölbert Röstis Kommunikation kommt das Projekt in Norwegen sehr gelegen. Aber es ist Augenwischerei.

Wir müssen weg von fossilen Brennstoffen und den CO2-Ausstoss REDUZIEREN!
10318
Melden
Zum Kommentar
avatar
Heavens
01.09.2025 07:29registriert Juli 2019
Nur um die Zahlen mal in Relation zu stellen, dieses eher Grössere Projekt hat 1.5 Mio. Tonnen Kapazität.

Die Schweiz hatte 2023 einen Ausstoss von zirka 40 Mio. Tonnen.

- 14 Mio. Tonnen vom Verkehr
- 2 Mio. Tonnen von der Kehrrichtverbrennung

Bei 20 Tonnen Nutzlast wären das 100'000 LKWs., Schiffe als Alternative bräuchte es etwa 1000 auf dem Rhein pro Jahr.

Ja, CCS wird nötig sein, für bestimmte Industrien, aber aktuell geht's vor allem um Greenwashing.
Selbst bei Grossproduzenten wie Zement oder Kehrricht ist der Aufwand für die Filterung enorm.
656
Melden
Zum Kommentar
avatar
SBRUN
01.09.2025 09:23registriert September 2019
Norwegen förderte pro Jahr rund 87 Mio Tonnen ÖL. Die verbrennung von diesem Öl ergibt rund 274 Mio Tonnen CO2. Die aktuelle Kapazität der Speicherung ist 1.5 Mio Tonnen CO2, geplanter Ausbau 5 Mio Tonnen CO2. Würde Norwegen also 2% weninger Öl fördern, wäre auf Norwegen bezogen der gleiche Effekt. Irgendwie irr, das Ganze.
364
Melden
Zum Kommentar
81
Meistgelesen
1
ESAF in Mollis: Die finale Rangliste und alle Resultate
2
Armon Orlik profitiert vom gestellten Schlussgang und ist neuer Schwingerkönig
3
Wie das SRF aus Mollis berichtet, verdient nur eine Wertung 👑
4
Hier klicken für gute Laune – und 27 lustige Tierbilder
5
Bei aller Liebe zur Tradition muss sich im Schwingsport etwas ändern
Meistkommentiert
1
Breel Embolo wechselt zu Rennes +++ Akanji hat neuen Klub gefunden
2
Donald Trump will 15 Dollar, «damit er in den Himmel kommt»
3
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
4
Bundesrat will Trump Verzicht auf Digitalsteuer anbieten – scharfe Kritik
5
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
Meistgeteilt
1
Bericht: USA erwägen Umsiedlung im Gazastreifen ++ Thunberg bricht erneut nach Gaza auf
2
Nato-Ukraine-Rat tagt in Brüssel +++ Indien fordert Kriegsende
3
BAG-Direktorin nennt grössten Fehler der Pandemie
4
Norwegen pumpt Millionen Tonnen CO₂ in den Meeresboden – die Schweiz will profitieren
5
Das Ende einer Ära – im Zürcher Hardturm gehen nach 78 Jahren die Lichter aus
Unglücklich nach dem Umstieg aufs E-Auto? Was frühere Verbrenner-Fahrer wirklich denken
Elektroautos sind im Alltag angekommen. Sie bieten Fahrspass, hohe Reichweiten und überraschend niedrige Kosten. Was E-Autofahrer zufrieden stellt und worauf Umsteiger achten sollten.
Elektroautos bereiten hinter dem Steuer viel Fahrfreude. Was E-Auto-Fahrende längst wissen, unterstreicht eine nicht repräsentative Umfrage der deutschen ADAC-Autoversicherung: 81 Prozent der Menschen, die bereits einen Stromer gefahren haben, bewerten das Erlebnis als gut oder sehr gut. Nur 5 Prozent äusserten sich dezidiert negativ. Weitere 13 Prozent gaben an, das Fahren eines E-Autos habe ihnen weniger gut gefallen, als mit einem Verbrenner.
Zur Story