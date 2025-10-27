wechselnd bewölkt
Spanien

Mallorca: Kreuzfahrtschiff rettet Migranten aus Mittelmeer

Das Kreuzfahrtschiff MSC Splendida
Das Kreuzfahrtschiff MSC Splendida, hier im August 2024 im Hafen von Istanbul, betreibt nebenamtlich auch Seenotrettung.Bild: www.imago-images.de

Good News! Kreuzfahrtschiff rettet Migranten vor Mallorca

Der letzte Tag einer Kreuzfahrt nimmt eine unerwartete Wendung: 19 Menschen schweben im Mittelmeer in akuter Gefahr. Die Besatzung handelt geistesgegenwärtig.
27.10.2025, 20:44
Leon Pollok / t-online
t-online
t-online

Vor Mallorca hat die Besatzung eines Kreuzfahrtschiffs am Sonntag mehrere Migranten aus einer lebensbedrohlichen Lage befreit. Wie mehrere spanische Medien übereinstimmend berichteten, war die «MSC Splendida» gerade in den Gewässern des Mallorca vorgelagerten Archipels Cabrera unterwegs, als die Crew im Mittelmeer treibende Migranten sah.

Ein in den sozialen Medien verbreitetes Video zeigt, wie die Menschen in Rettungswesten verzweifelt versuchen, sich über Wasser zu halten. Starke Wellen lassen die Geflüchteten immer wieder unter der Wasseroberfläche verschwinden. Mehrere Rettungswesten treiben bereits im Meer.

Kreuzfahrt vor Mallorca: Migranten nach Barcelona gebracht

Die Besatzung des Kreuzfahrtschiffs liess eine Leiter hinab, die Migranten kletterten schliesslich an Bord. Insgesamt konnten so 19 Geflüchtete gerettet werden, wie die «Mallorca Zeitung» unter Berufung auf die Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen berichtete. Die Migranten sollen in einem kleinen Sportboot unterwegs gewesen sein.

A man looks a grafitti reads Tourist go home. Refugees welcome in downtown, Palma Majorca, Balearics Islands, Spain on 13 April 2016. Some grafittis have appeared in the central streets of the city ag ...
Geflüchtete mag man in Mallorca, Touristen weniger.Bild: imago stock&people

Die «MSC Splendida» setzte ihre Reise anschliessend in Richtung Barcelona fort. Dort wurden die Migranten an Land gelassen und den Behörden übergeben. Laut «Mallorca Magazin» war der Sonntag der letzte Tag der Kreuzfahrtreise.

Auf den Balearen kommen immer wieder Geflüchtete an, die von Afrika aus die lebensgefährliche Route über das Mittelmeer nehmen. Regelmässig kommen dabei Menschen ums Leben. Im Sommer dieses Jahres erschütterte der Fund mehrerer an Händen und Füssen gefesselter Leichen im Meer rund um Mallorca die Region. Es wird vermutet, dass es sich um Migranten handelte, die von Schleusern während der Überfahrt ins Meer gestossen worden sein könnten.

