10 Tage nach Crans-Montana: Brand wegen Wunderkerzen in Bar in Madrid

Madrid Restaurant Fanatico Brand
Gegen 0.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag gerieten Pflanzen in dem Madrider Lokal in Brand.Bild: El País

Nur wenige Tage nach Crans-Montana: Brand in Madrider Lokal wegen Wunderkerzen

In einem Restaurant in Madrid zündeten Gäste am vergangenen Wochenende Wunderkerzen an. Kurz darauf brach ein Feuer aus. Das Unternehmen, dem das Restaurant gehört, hat Massnahmen ergriffen.
15.01.2026, 10:2615.01.2026, 10:26

Schreckmoment in der Nacht auf Sonntag vergangene Woche: In einem Restaurant in der spanischen Hauptstadt Madrid brach ein Feuer aus. Auf Videos ist zu sehen, wie die Gäste kurz zuvor brennende Wunderkerzen in die Höhe hielten und Angestellte auf der Bar tanzten.

Laut El País handelt es sich um ein übliches Ritual in dem bei betuchten Gästen beliebten Lokal, das um Mitternacht stattfindet. Doch am Samstagabend kam es zu einer brenzligen Situation: Einige Pflanzen in der Nähe des Eingangs fingen plötzlich Feuer. Flammen schossen rund zwei Meter in die Höhe. Ein Angestellter konnte den Brand innert kürzester Zeit mit einem Feuerlöscher löschen, berichten spanische Medien. Dennoch füllte sich der Raum mit Rauch.

Die Bilder erinnern stark an die ersten Momente in der Bar Le Constellation in Crans-Montana in der Neujahrsnacht. Doch dort kamen wegen des Brandes 40 Menschen ums Leben, das Feuer breitete sich explosionsartig aus. 116 Menschen wurden teils schwer verletzt.

Die Tragödie schien auch bei manchen Gästen des Madrider Lokals noch sehr präsent. Sie äusserten gegenüber Medien Sicherheitsbedenken und waren im ersten Moment verunsichert. Das Lokal sei schliesslich evakuiert worden, berichten Gäste anonym gegenüber den Medien. Am Eingang hätten die Angestellten noch die Rechnung kassiert, bevor das Restaurant frühzeitig geschlossen worden sei. Dass sie den vollen Betrag hätten zahlen müssen, ohne fertig gegessen zu haben, sorgte für Kritik. Auch kam der Vorwurf auf, dass die Angestellten keine Rettungskräfte alarmiert hätten.

Laut Medienberichten gibt es in dem Lokal regelmässig Shows mit Pyrotechnik und Feuer. Das ist auch auf Social Media ersichtlich. Die Gäste werden während des Essens mit Zaubertricks, Tanzshows und Musik unterhalten.

Das Unternehmen, das das Restaurant betreibt, gab gegenüber «El País» an, dass man über die nötigen Brandschutzzertifikate verfüge und die Angestellten für Brandfälle geschult seien. Das Lokal sei präventiv evakuiert worden, über Verletzte sei nichts bekannt. Die Gäste hätten beim Verlassen des Lokals einen Rabatt für künftige Besuche angeboten bekommen, schreibt El Mundo.

Kein Feuerwerk mehr in Lokalen

Dennoch wurde nach dem Vorfall die Verwendung von Wunderkerzen und anderer Pyrotechnik in allen Restaurants des Unternehmens verboten. Auch die Stadt selbst prüft Regeln zum Gebrauch von Feuerwerk in Innenräumen.

In Spanien kam es in den vergangenen Jahren mehrmals zu Todesfällen wegen Bränden in Restaurants oder Clubs. Ein Partyveranstalter zeigt sich besorgt: «Seit fast zehn Jahren sehe ich, wie sich gewisse Praktiken normalisiert haben, ohne dass stets die Konsequenzen bedacht werden», sagt er. Es dürfe nicht nur um die visuelle Show gehen, sondern die Sicherheit müsse stets gewährleistet sein. «Die Branche muss unvergessliche, aber auch sichere Erlebnisse bieten.» (vro)

Ersthelfer schildert Details nach Bar-Brand: «Das Schlimmste war der Geruch»
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana
Der nationale Trauertag für die Opfer von Crans-Montana

Am 9. Januar 2026 fand der nationale Gedenkanlass und Trauertag für die Opfer der Brandkatastrophe in Crans-Montana.
Die Momente vor dem Brand in Crans-Montana
