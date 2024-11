Der spanische König unter aufgebrachten Bürgern. Bild: keystone

König Felipe VI. von wütenden Bürgern mit Schlamm beworfen

Das spanische Königspaar ist zu einem Besuch Spaniens Hochwasser-Region Valencia. Bürger liessen sie ihre Wut spüren.

Die Lage in der spanischen Region Valencia ist verheerend. Nach den zerstörerischen Überschwemmungen, die bereits zahlreiche Todesopfer forderten, ist das spanische Königspaar zu einem Besuch im Katastrophengebiet eingetroffen. Die Royals wurden nicht mit offenen Armen, sondern mit Schlamm empfangen.

Felipe VI. und seine Frau Letizia besuchten am Sonntag gemeinsam mit Regierungschef Pedro Sánchez die besonders stark betroffene 27'000-Einwohner-Gemeinde Paiporta westlich der Küstenmetropole Valencia.

Dabei kam es zu ungewöhnlichen Szenen. Wie auf nun veröffentlichten Bildern zu sehen ist, warfen wütende Bürger Dreck und Objekte nach ihnen.

Polizisten zu Pferd

Wie diverse Medien berichten, sollen die aufgebrachten Bürger Felipe und Letizia: «Mörder» und «Haut ab, haut ab» hinterhergerufen haben.

Sicherheitsleute hätten versucht, den Besuch abzubrechen und den König und seine Frau in Sicherheit zu bringen. Dazu habe man berittene Beamte zur Verstärkung gerufen.

Am Dienstag waren im Osten und Süden Spaniens extreme Regenfällen niedergegangen. An manchen Orten regnete es so viel wie sonst in einem ganzen Jahr. Die Flutkatastrophe ist die schlimmste in Spanien seit Jahrzehnten.

Nach Angaben vom Sonntag wurden bereits 217 Todesopfer gefunden, davon 213 in der Region Valencia. Die Behörden rechnen mit weiteren Todesopfern, etwa in von den Flutwellen mitgerissenen Autos. In den Katastrophengebieten fehlt es ausserdem an Trinkwasser und Lebensmitteln.

