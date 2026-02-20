Noch ist es nicht enthüllt, aber das riesige Kreuz auf dem höchsten Turm der Sagrada Familia ist installiert. Bild: keystone

Riesiges Kreuz auf Sagrada Família ist fertig

Das in Deutschland hergestellte riesige Kreuz für den Hauptturm der weltberühmten Basilika Sagrada Família in Barcelona ist mit der Installation des obersten Segments vollendet worden. Das teilte die Stiftung Sagrada Família auf X mit.

Damit hat die Kirche ihre endgültige Höhe von 172,50 Metern erreicht. Höchste Kirche der Welt ist die Sagrada Família schon seit vergangenem Oktober, als der Turm mit dem Beginn des Aufsetzens des ersten Kreuzsegments auf eine Höhe von 162,91 Meter wuchs und den bisherigen Rekordhalter, das Ulmer Münster (161,50 Meter), ablöste.

Die offizielle Einweihung sei für den 10. Juni geplant, dem 100. Todestag des Architekten Antoni Gaudí. Für die Öffentlichkeit wird das fast 100 Tonnen schwere Kreuz aus Stahl und Glas voraussichtlich ab 2027 zugänglich sein und dann einen atemberaubenden Rundblick auf die Mittelmeermetropole erlauben.

Das imposante Kreuz stammt aus der Nähe von Ulm

Gefertigt wurde das monumentale Kreuz von dem Unternehmen Joseph Gartner GmbH aus Gundelfingen an der Donau in Bayern – nur 36 Kilometer Luftlinie vom schwäbischen Ulm entfernt. Gartner ist auf komplexe Glaskonstruktionen spezialisiert und fertigte das 17 Meter hohe und 13,50 Meter breite Kreuz in Leichtbauweise aus Stahl.

Viel höher hätte der Turm aber auch nicht werden dürfen. Denn Gaudí hatte festgelegt, dass die Sagrada Família nicht höher als der höchste Hügel Barcelonas, der 177 Meter hohe Montjuïc, sein dürfe. Gaudí wollte, dass das Werk des Menschen das Werk Gottes nicht überragt.

Die Sagrada Familia in Barcelona. Bild: keystone

Bau wurde nur durch Spenden und Eintrittsgelder finanziert

Mit der Vollendung des Kreuzes ist die Basilika dem Ende ihrer langen Baugeschichte einen grossen Schritt nähergekommen. Fertig ist sie dann aber immer noch nicht. «In etwa zehn Jahren könnte es so weit sein. Wenn alles gutgeht», sagt Xavier Martínez, der Leiter der Bauabteilung.

Finanziert wurde der Bau der Sagrada Família nur durch Spenden und vor allem durch Eintrittsgelder. 2024 gab es 4,9 Millionen Besucher, die Einnahmen lagen bei insgesamt fast 134 Millionen Euro. (pre/sda)