Republikaner postet bearbeitetes Foto von J.D. Vance – die Reaktionen sind herrlich

Ein republikanischer Abgeordneter erntet viel Spott, weil er ein deutlich bearbeitetes Foto des Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance auf Twitter postete. Warum er das tat, bleibt bislang sein Geheimnis – aber die Reaktionen darauf sind köstlich.

Mehr «International»

Die Twitter-Community fragt sich derzeit, was zur Hölle den Republikaner Mike Collins wohl geritten hat, als er folgenden Post absetzte:

Der Kongressabgeordnete veröffentlichte den Post am Morgen nach der Vizepräsidentschaftsdebatte zwischen dem Republikaner J.D. Vance und dem Demokraten Tim Walz. Er versah das Foto mit einem kurzen «Gm.» (Abkürzung für «Good Morning».)

Die Reaktionen auf den Beitrag liessen nicht lange auf sich warten. Denn: Irgendwie sieht J.D. Vance etwas anders aus. Twitter-User stellten dem Post das offizielle Senats-Portrait des Politikers aus Ohio gegenüber und schnell wurde ersichtlich: Nicht nur hat Vance plötzlich eine deutlich kantigere Kieferpartie, auch seine Haare erscheinen auf einmal in einem etwas helleren, bronzenem Braun.

Der Beitrag wurde prompt mit einem Community-Hinweis versehen, der besagte: «Dieses Foto wurde digital bearbeitet, um das Aussehen von J.D. Vance zu verändern.»

Die Reaktionen

In den US-Medien wird gemutmasst, dass Collins mit dem Post wohl Vances Erfolg bei der TV-Debatte abbilden wollte. Doch ganz egal, was das Ziel war, Collins' Beitrag löste am ehesten Spott und Häme aus.

Fairerweise muss man aber auch sagen, dass die Reaktionen mitunter das Beste an der ganzen Aktion sind:

«Das hilft dem ganzen ‹weird›-Ding nicht. Das hier ist super-seltsam.»

Wir erinnern uns: Mit diesem Wort machen die Demokraten Wahlkampf gegen Trump

«Ein angeblich heterosexueller republikanischer Abgeordneter blieb anscheinend die ganze Nacht auf, um J.D. Vance mit Fotos zu bearbeiten, damit er mehr wie Chris Hemsworth aussieht? Herr Abgeordneter Mike Collins, geht es Ihnen gut?»

«Für jede 100 Likes werde ich J.D. Vance immer mehr in ein Baby mit Apfelbäckchen verwandeln.»

(lak)