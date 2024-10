Video: watson/lucas zollinger

Tim Walz und J.D. Vance debattierten heute Nacht – hier die Zusammenfassung im Video

Lucas Zollinger Folge mir

Mehr «Videos»

Es war (vermutlich) die letzte TV-Debatte, bevor die USA in 35 Tagen ihren nächsten Präsidenten wählt. Die eigentlichen Kandidaten Kamala Harris und Donald Trump selbst haben sich schon einen verbalen Schlagabtausch geliefert. Dabei dürfte es bei einer einmaligen Sache bleiben, Donald Trump deutete mehrfach an, dass er nicht mehr debattieren wolle und es «zu spät» für eine weitere Debatte sei. Dennoch stiegen heute noch die Running Mates der beiden in den Ring, im übertragenen Sinne.

Der demokratische Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, und der republikanische Senator von Ohio, J.D. Vance, debattierten sich am 1. Oktober um 21 Uhr Ortszeit auf CBS News. Weil es hierzulande 3 Uhr morgens war, als die beiden aufeinander trafen, haben wir die Debatte für euch geschaut, damit ihr nicht müsst. Und hier haben wir einen Zusammenschnitt für euch, der einige der wichtigsten Momente zeigt:

Video: watson/lucas zollinger

Die Debatte stand im Kontrast zu denjenigen, die Donald Trump bereits mit seinen Konkurrenten Joe Biden und später Kamala Harris geführt hat. Beide Debattierer gaben sich sympathisch und waren freundlich sowie grösstenteils fair – nur wenige Male mussten die Moderatorinnen von CBS sich einschalten und an die Regeln erinnern. Ebenfalls auffällig war, in wie vielen Punkten sich die beiden Vizepräsidentschaftskandidaten zustimmten.

Dennoch: In der Sache blieben natürlich klare Differenzen bei Themen wie zum Beispiel Immigration, Wirtschaft oder Abtreibungsrecht, welche sich schon durch den ganzen Wahlkampf ziehen. Die beiden Debattierer zeigten dort eine ähnliche Rhetorik wie ihre Running Mates, wobei vor allem J.D. Vance souverän gewirkt hat und nach der Debatte von einigen Beobachtern als unerwarteter Sieger angesehen wird.

Die vergangenen Debatten:

Die TV-Debatte zwischen Trump und Harris ist Geschichte – so war es

Video: watson/lucas zollinger

TV-Debatte zwischen Harris und Trump: Diese Momente sind am meisten aufgefallen

Video: watson/lucas zollinger

Die erste Präsidentschaftsdebatte ist Geschichte – hier die Zusammenfassung im Video

Video: watson/lucas zollinger

Du findest die Präsidentschaftsdebatte einen grossen Kindergarten? Dann schau mal hier …

Video: watson/lucas zollinger

Die Präsidentschaftsdebatten zwischen Trump und Biden von vor vier Jahren