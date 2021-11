20 schonungslos ehrliche Cartoons, die mit der Klimakonferenz abrechnen

Die 26. Klimakonferenz in Glasgow ist Geschichte und einmal mehr hat ein Klimagipfel die hohen Erwartungen nicht erfüllt. Die Abrechnung der Karikaturisten folgt auf dem Fuss.



Methan reduzieren, weniger Wälder abholzen und vor allem aus der Kohle aussteigen. Was zunächst ambitioniert klang, wurde am Klimagipfel in letzter Minute abgeschwächt. In der Schlusserklärung ist plötzlich nicht mehr vom Kohle-«Ausstieg», sondern nur noch von einem «schrittweisen Abbau» die Rede.



Politiker bedauern, Umweltschützer toben und Karikaturisten spitzen die Bleistifte.



Kurz vor Beginn der 26. UN-Weltklimakonferenz in Glasgow

Das Ergebnis der Klimakonferenz kurz zusammengefasst

Wie eigentlich fast jede Klimakonferenz abläuft

Vor Glasgow vs. nach Glosgow

Warum Klimaschutz bei sich selbst am schwierigsten ist

¯\_(ツ)_/¯

Was die Klima- und die Corona-Krise gemein haben

Wenn du mit dem Klimawandel verhandeln willst

Wie die 50. UN-Klimakonferenz aussehen wird

Menschen be like

Wie Menschen mit der Klimakrise umgehen

Wenn du nicht hören willst...

Wenn du einen Sündenbock suchst

Wie das Militär auf die Klimakrise reagiert

Wenn die Werbung mal wirklich ehrlich ist

Wie die allerletzte UN-Weltklimakonferenz aussehen wird

Wie es um die Erde steht

😏

Das Fazit zur 26. UN-Klimakonferenz

Bis zum nächsten Mal ...

