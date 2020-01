«Unsere Liebe gegenüber ihnen ist endlos» – Vanessa Bryant äussert sich zum Tod von Kobe

Elena Miras: Diese Schweizerin wird das Dschungelcamp auf den Kopf stellen (vielleicht)

Es ist wieder so weit, am Freitag startet die RTL-Sendung «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» – trotz der Brände in Australien – in die 13. Runde. Mit dabei ist auch eine Schweizerin. Elena Miras aus Zürich will das Dschungelcamp 2020 auf den Kopf stellen. Und sie wird.

Bekannt wurde die 27-jährige Schweizerin bei der RTL-2-Dating-Show «Love Island», später trat sie im «Sommerhaus der Stars» bei RTL auf. Mit dem Dschungelcamp wird sie die Schreckens-Trilogie des Trash-TVs vorerst …