Neue Liebe: Alisha Lehmann steht jetzt auf einen Trash-TVler

Die Schweizer Social-Media-Königin Alisha Lehmann ist wieder verliebt: Auf Instagram zeigt sie sich mit einem neuen Mann an ihrer Seite.

Nach dem endgültigen Aus ihrer On-Off-Beziehung mit dem brasilianischen Fussballer Douglas Luiz scheint Alisha Lehmann der Liebe eine neue Chance zu geben: An ihrem 27. Geburtstag macht ihr neuer Freund, der Brite Montel McKenzie, das auf Instagram publik. Die beiden zeigen sich auf Fotos beim gemeinsamen Kuscheln und Posieren. Lehmann kommentierte den Post mit «Love you» und Kussemoji.

McKenzie ist in England vor allem durch seine Auftritte in Trash-TV-Formaten bekannt. So nahm der 28-Jährige an der britischen Version der Reality-Kuppelshow «Love Island» teil. Doch er teilt auch Lehmanns fussballerische Begeisterung: McKenzie kickt für den Verein Folkestone Invicta in der englischen Isthmian League Premier Division. Das entspricht der siebthöchsten Liga des Landes, welche als semi-professionell gilt.

Zudem steht er in der Ballers League UK unter Vertrag, eine Show-Hallenfussball-Liga, in der vor allem Ex-Profis und Schauspieler Teams zusammenstellen und gegeneinander antreten. Auch Alisha Lehmann ist als Teamleaderin gemeinsam mit der britischen Moderatorin Maya Jama seit letztem Jahr dabei – im Team der beiden engagiert ist Montel McKenzie.

Lehmann selbst spielt derzeit für den FC Como in Italien. Allerdings gibt es Gerüchte, dass sie zurück nach England, wo sie bereits für Aston Villa, Everton und West Ham kickte, wechseln könnte. Leicester City soll interessiert sein. Das würde also gut mit der Herkunft ihres neuen Schwarmes zusammenpassen.

Lehmann ist die unbestrittene Schweizer Social-Media-Queen. Auf Instagram folgen ihr fast 16 Millionen Menschen, was sie zu einer der populärsten Sportlerinnen auf Social Media weltweit macht. (con)