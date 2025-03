Nordkorea feuert mehrere ballistische Raketen ins Gelbe Meer

Ein Kampfflugzeug der südkoreanischen Luftwaffe hatte am Donnerstag in der Nähe der Grenze zu Nordkorea bei einer Übung versehentlich acht Bomben abgeworfen. Nach Angaben der Armee waren 31 Menschen verletzt worden, darunter mehrere Zivilisten, zudem wurden mehrere Gebäude beschädigt.

Nordkorea hat am ersten Tag einer von Südkorea und den USA durchgeführten grossangelegten Militärübung nach Angaben aus Seoul mehrere ballistische Raketen abgefeuert. Die südkoreanische Armee habe am Montag «mehrere aus der (nordkoreanischen) Provinz Hwanghae abgefeuerte nicht-identifizierte ballistische Raketen» gesichtet, die im westlich der koreanischen Halbinsel gelegenen Gelbem Meer gelandet sein, erklärte Südkoreas Generalstab.

SBB und Europapark kooperieren – jetzt kommen neue Züge aus der Deutschschweiz

Seit einem Jahr fahren an Wochenenden Direktzüge von Basel zum Europapark im deutschen Rust. Nun weiten die SBB das Angebot aus und setzen bequemere Züge ein. Dahinter steckt ein grösserer Trend.

Über eine Million Menschen aus der Schweiz besuchen jedes Jahr den Europapark im deutschen Rust. Damit zählt der Freizeitpark so viele Eintritte aus der Schweiz wie das Verkehrshaus in Luzern insgesamt. Doch während dieses gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar ist, sieht es beim Freizeitpark an der deutsch-französischen Grenze anders aus. Wer mit dem Zug anreist, muss in Freiburg im Breisgau auf den Regionalzug umsteigen – wenn der Anschluss denn klappt.