Angeklagter südkoreanischer Präsident soll aus U-Haft freikommen

Staatsanwaltschaft in Südkorea klagt Präsidenten Yoon an

Am 3. Dezember hatte Yoon im Zuge eines Haushaltsstreits mit der Opposition kurzfristig das Kriegsrecht ausgerufen und damit sein Land in eine tiefe Staatskrise gestürzt. Er warf der Opposition damals unter anderem vor, von kommunistischen Kräften unterwandert zu sein. Beweise gibt es dafür nicht.

Weiterhin muss sich der 64-Jährige aber in zwei Verfahren verantworten: Einerseits läuft beim Verfassungsgerichts ein Amtsenthebungsverfahren, zudem ist er in einem Strafprozess angeklagt. Sollte Yoon schuldig gesprochen werden, droht eine langjährige Haftstrafe.

Weltkriegsbombe am Pariser Gare du Nord gefunden – Zugverkehr eingestellt

In Paris ist der Eisenbahnverkehr am Bahnhof Gare du Nord am Freitagmorgen wegen des Funds einer Weltkriegsbombe eingestellt worden. Der Sprengsatz wurde nach Angaben der Bahngesellschaft SNCF in der Pariser Vorstadt Saint Denis inmitten der Gleise in Richtung des Gare du Nord gefunden.