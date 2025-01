Südkorea: Anhänger Yoons wollen Festnahme verhindern

Yoon ist damit der erste Präsident Südkoreas, dem in einer Amtszeit eine Festnahme droht. Die Anordnung würde laut Yonhap am Montag auslaufen. Nach einer Festnahme hätten die Ermittler 48 Stunden Zeit, Yoon zu befragen und zu entscheiden, ob sie Haftbefehl beantragen oder den 64-Jährigen wieder freilassen.

Yoon hatte Yonhap zufolge am Neujahrstag in einer Botschaft an seine Gefolgsleute davon gesprochen, dass innere und äussere Kräfte die Souveränität Südkoreas verletzten und das ostasiatische Land in Gefahr sei. «Mit euch werde ich bis zum Ende dafür kämpfen, das Land zu beschützen», sagte er demnach. Am Donnerstag demonstrierten zahlreiche Menschen vor dem Amtssitz, wie im südkoreanischen Fernsehen zu sehen war.

Ein Mann fährt am Neujahrsmorgen in New Orleans mit einem Pick-up-Truck in eine feiernde Menschenmenge. 15 Menschen sterben. Was bislang bekannt ist – und was nicht.

Am Neujahrsmorgen ist ein Mann in einem belebten Viertel von New Orleans (USA) mit einem Pick-up-Truck in eine feiernde Menschenmenge gerast. Inzwischen ist die Zahl der Toten auf 15 gestiegen. Der mutmassliche Täter wurde bei einem Schusswechsel von Polizisten tödlich getroffen.