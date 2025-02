Seine Frau soll den Westen beruhigen: Wer ist Syriens neue First Lady Latife al-Durubi?

Die ersten Fernsehbilder der 40-jährigen Durubi zeigten sie neben Scharaa an der Kaaba, dem wichtigsten islamischen Heiligtum in Mekka. Wenig später veröffentlichte die türkische Regierung ein Foto von Durubi und Emine Erdogan. Die beiden Präsidentenfrauen trafen sich im Präsidentenpalast von Ankara, während Scharaa und der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan politische Gespräche führten.

Scharaa nahm seine Frau mit auf seine ersten Auslandsreisen als Präsident, die ihn nach Saudi-Arabien und in die Türkei führten, und wies ihr damit eine öffentliche Rolle zu. Nach Einschätzung von Experten will Damaskus den Westen beruhigen, der wegen Scharaas Vergangenheit als Al-Kaida-Mitglied nach wie vor Zweifel an der neuen syrischen Regierung hat.

Mehr als 50 Tote bei Busunglück in Guatemala: Präsident spricht von «nationalem Schmerz»

Bei einem Busunfall in Guatemala sind nach Behördenangaben mindestens 51 Menschen ums Leben gekommen. Der Reisebus war in Richtung Guatemala-Stadt unterwegs, als er bereits in der Hauptstadt von einer Brücke rund 20 Meter in die Tiefe stürzte, wie die Feuerwehr mitteilte.