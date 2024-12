Rebellen stürmen die Villa von Assad. Bild: x/ArtCandee

Kämpfe in Syrien: Rebellen stürmen Assads Luxus-Villa in Aleppo

Syrische Regierungstruppen haben die Kontrolle über Aleppo verloren. Die Rebellen sollen sich auch Zugang zu Assads prunkvoller Villa verschafft haben.

Hannah-Marie Blohme, Nicolas Lindken / t-online

In Syrien finden aktuell die heftigsten Kämpfe seit 2020 statt. Rebellen ist es innerhalb kürzester Zeit gelungen, die Grossstadt Aleppo einzunehmen. Die syrische Regierung verlor die Kontrolle darüber zum ersten Mal seit Beginn des Bürgerkriegs im Jahr 2011.

Die von Dschihadisten angeführte Allianz soll unter anderem auch das Anwesen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad eingenommen haben. Ein Augenzeuge filmte, wie mehrere Bewaffnete in eine prunkvolle Villa eindringen.

Wie luxuriös die Räume des Hauses gestaltet sind, siehst du hier:

Rebellen stürmen Assads Villa Video: watson/x/ArtCandee

Al-Assad befand sich am Sonntag offenbar in Damaskus. Er traf sich dort mit dem iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi und sagte den Rebellen währenddessen den Kampf an.