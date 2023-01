Mindestens 18 Tote nach Selbstmordanschlägen in Somalia

Die Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich zum Anschlag.

Bei zwei Anschlägen auf lokale Regierungsgebäude in der zentralsomalischen Provinz Hiiraan am Mittwochmorgen sind nach Behördenangaben mindestens 18 Menschen getötet worden. Laut Berichten verwendeten die Attentäter mit Sprengstoff gefüllte Autos.

Demnach seien die zwei Selbstmordattentäter, fünf Zivilisten und elf Sicherheitskräfte gestorben. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab bekannte sich über ihr Propaganda-Radio Andalus zu dem Anschlag.

Das Land am Horn von Afrika mit etwa 16 Millionen Einwohnern wird seit Jahren von Anschlägen und anderen Gewalttaten erschüttert. Seit mehreren Monaten geht die Regierung in Mogadischu mit einer militärischen Offensive gegen die Miliz Al-Shabaab vor, die grosse Gebiete in Zentralsomalia kontrolliert. (cpf/sda/dpa)