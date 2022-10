Riesiger Quallenschwarm an Küste von North Caroline gespühlt

Tausende Quallen sind entlang der Atlantikküste von North Caroline an Land gespült worden.

Ein riesiger Quallenschwarm ist an Küste von North Caroline gespühlt worden. bild: Cape Hatteras National Seashore

Der Zustrom überrascht nicht – Wetterveränderung können die Quallen an Land treiben. Quallen lassen sich meist durch Strömungen und Winde durch die Meere treiben. Durch Wetterveränderung können sie an Land gespült werden. «Kältere Wassertemperaturen, Winde und Strömungen können eine Rolle dabei spielen, dass sie an Land geschwemmt werden», schreibt die Naturschutzorganisation Cape Hatteras National Seashore.

Der plötzliche Zustrom hänge laut der Organisation auch mit der Anwesenheit der Salzwasserfischart Roten Trommel (Sciaenops ocellatus) zusammen, die sich gerade in der Laichzeit befindet. Denn: Die Larven dienen den Quallen als Snack.

Ungewöhnlich grosse Masse

Ungewöhnlich ist die Masse, die an Land gespült wurde. Doch auch die s hänge laut den Experten mit diversen Umweltfaktoren zusammen.

Beim riesigen Quallenschwarm handelt es sich um sogenannte Kanonenkugelquallen (Stomolophus meleagris). Mit einem Durchmesser von durchschnittlich 24 Zentimeter ist die Qualle verhältnismässig sehr gross.

Die Kanonenkugelquallen spielen für das Ökosystem eine wichtige Rolle: die dienen als Hauptnahrung von stark bedrohten Lebewesen wie Lederschildkröten.

Weiter schreibt die Organisation, dass die Quallen am Ufer zurückgelassen werden, damit die Natur ihren Lauf nehmen kann. Einige der Quallen werden vermutlich mit der Flut zurückgespült oder dienen anderen Lebenswesen an der Küste wie Vögel oder Krebsen als Nahrung.

(cst)