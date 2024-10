Indonesien: Leichenteile von Touristin in Hai gefunden

Du brauchst was zu lachen? Hier: 27 Fails für mehr Spass am Dienstag

Lange Untersuchungshaft: Dann beginnt P. Diddys Prozess

Der Prozess gegen den wegen Sexhandels und anderer schwerer Straftaten angeklagten US-Rapper Sean «Diddy» Combs soll am 5. Mai 2025 starten. Bis dahin bleibe er in Untersuchungshaft, sagte der zuständige Richter in einer Anhörung am Donnerstag.