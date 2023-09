Zahl der Nashörner in Afrika steigt wieder an

Laut IUCN wurden im Jahr 2022 auf dem gesamten Kontinent mehr als 550 Nashörner von Wilderern getötet, die meisten davon in Südafrika. Fast 80 Prozent aller Nashörner der Welt leben in Südafrika. (sda/afp)

Das waren 5.2 Prozent mehr als noch 2021. Demnach stieg sowohl die Zahl der Breitmaulnashörner als auch die der Spitzmaulnashörner wieder an. Michael Knight, Wildtierforscher und Leiter der IUCN-Expertengruppe für Nashörner in Afrika, sprach von einer «guten Nachricht», dank der die Organisation «zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt wieder aufatmen» könne.

Auf dem afrikanischen Kontinent sind erstmals seit einem Jahrzehnt mehr Nashörner als im Vorjahr festgestellt worden. Wie die Weltnaturschutzunion (IUCN) am Donnerstag bekannt gab, lebten Ende 2022 fast 23'300 Nashörner in Afrika.

Polens Ministerpräsident erschüttert die Ukraine – das steckt dahinter

Es wäre ein Rückschlag für die Ukraine: Aussagen von Polens Ministerpräsident können so interpretiert werden, dass das Land die Waffenhilfe für den Nachbarn einzustellt. Hintergrund ist ein eskalierender Streit.

Wendet sich einer der grössten Unterstützer der Ukraine von dem Land ab? Wie die Nachrichtenagentur AFP am späten Mittwochabend mitteilte, will Polen seine Militärhilfe für das Nachbarland einstellen. «Wir transferieren keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten», sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki am Mittwoch im Sender Polsat News.