Nach Anschlag in Ankara: Türkei fliegt Angriffe in Syrien und Irak

Am Mittwochnachmittag waren bei einem Anschlag auf eines der bedeutendsten türkischen Rüstungsunternehmen mindestens fünf Menschen getötet und 22 verletzt worden. Auch die beiden mutmasslichen Angreifer seien getötet worden, sagte Innenminister Ali Yerlikaya. Der Angriff trage die Handschrift der PKK, so der Minister.

Nach dem Anschlag in Ankara mit mindestens fünf Toten hat die Türkei Ziele in Nordsyrien und im Nordirak aus der Luft angegriffen. Man habe 32 Ziele zerstört, teilte das türkische Verteidigungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit. «Unsere Luftangriffe werden auf entschlossene Weise fortgesetzt», hiess es weiter. Die türkische Regierung hatte wenige Stunden davor den Anschlag mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK in Verbindung gebracht.

Rassismus, Fatshaming und Missbräuche: Der Fall von Abercrombie & Fitch

Abercrombie & Fitch wird seit Jahren kritisiert. Nun kommen zudem Missbrauchsvorwürfe ans Licht. Der Fall von Abercrombie & Fitch in der Übersicht.

Mike Jeffries, der ehemalige Chef von Abercrombie & Fitch, ist am Dienstag in New York wegen schwerer Sexualverbrechen an angehenden Models angeklagt worden. Damit wird ein weiterer Skandal um die Marke enthüllt. Der Fall des Fashion-Giganten ist jedoch schon seit Jahren im Gange. Eine Übersicht, wie Abercrombie & Fitch ihr eigenes Grab schaufelte. In drei Punkten: