Vergiftungsdrama in Istanbul: Ganze deutsche Touristenfamilie tot

KEYPIX - The crescent moon rises behind the Camlica mosque and Galata tower, in Istanbul, Turkey, early Friday, Nov. 14, 2025. (KEYSTONE/AP Photo/Emrah Gurel)
Bild: keystone

Vergiftungsdrama in Istanbul: Mit Vater verstirbt letztes Familienmitglied

Erst sterben eine Mutter und ihre Kleinkinder in den Ferien in Istanbul an einer mutmasslichen Lebensmittelvergiftung, nun ist auch der Vater tot. Acht Verdächtige wurden festgenommen.
17.11.2025, 18:1417.11.2025, 18:25

Nach dem Tod einer Hamburger Mutter und ihrer zwei Kinder ist nun auch der Vater in Istanbul gestorben. Das teilte der Chef der Istanbuler Gesundheitsdirektion, Abdullah Emre Güner, auf X mit. Die Ermittlungen zur Ursache der Todesfälle halten an.

Im Verdacht steht Medienberichten zufolge eine Lebensmittelvergiftung oder eine Vergiftung durch Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung. Ein offizielles Gutachten zur Todesursache steht noch aus.

Nach Medienberichten wurden inzwischen elf Verdächtige festgenommen, darunter Essensverkäufer, Mitarbeiter des Hotels der Familie im Stadtteil Fatih und Mitarbeiter einer Firma für Schädlingsbekämpfung. Ob die Festnahmen miteinander in Zusammenhang stehen, war unklar. Die Behörden äusserten sich zunächst nicht.

Das Hotel der Familie wurde inzwischen evakuiert und versiegelt. Zuvor waren zwei weitere Touristen aus demselben Hotel mit Vergiftungserscheinungen im Krankenhaus behandelt worden. Ein Zimmer sei mit Chemikalien zur Ungezieferbekämpfung desinfiziert worden, hiess es.

Vater, Mutter und die Kinder waren vor mehr als einer Woche nach Istanbul gereist. Die Familie soll am Dienstag um die Mittagszeit in den Stadtteil Ortaköy gefahren sein. Das habe der Vater der Familie ausgesagt, bevor sich sein Zustand verschlechtert habe, berichtet die Zeitung «Sabah». Dort hatte die Familie verschiedene Streetfood-Gerichte zu sich genommen.

Mutter und Kinder in Westtürkei beigesetzt

Am Mittwoch sei die Familie zunächst wegen Übelkeit und Erbrechens in ein Krankenhaus mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung eingeliefert worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Später sei die gesamte Familie erneut in Krankenhäuser gekommen. Zunächst seien beide Kinder gestorben, dann im Abstand einiger Stunden auch die Mutter. Die Behörden liessen einen Laden im Bezirk Besiktas auf unbestimmte Zeit versiegeln.

Türkischen Medien zufolge hat die Familie türkische Wurzeln und war in den Urlaub nach Istanbul gereist. Das Auswärtige Amt bestätigte, es handele sich um deutsche Staatsbürger. Die Mutter und die Kinder wurden inzwischen im westtürkischen Afyonkarahisar beigesetzt. (sda/dpa)

