Ex-Weltmeister Anthony Joshua kämpft gegen Influencer Jake Paul

17.11.2025, 15:5017.11.2025, 15:50

Der Kampf deutete sich an, nun gibt es die Bestätigung: Wenige Tage vor Weihnachten kämpft der frühere Schwergewichtsweltmeister und einstige Klitschko-Bezwinger Anthony Joshua gegen den Influencer Jake Paul. Das gab Promoter «Matchroom Boxing» bekannt.

Boxer Anthony Joshua gestures during the weigh-in at Trafalgar Square in London, Friday, Sept. 20, 2024, for their upcoming IBF heavyweight title fight agains Daniel Dubois. (Bradley Collyer/PA via AP ...
Anthony Joshua ist ehemaliger, zweifacher Weltmeister im Schwergewicht.Bild: keystone

Das Duell des Briten Joshua gegen den US-Amerikaner wird am 19. Dezember in Miami ausgetragen. Der Kampf soll mehreren Medienberichten zufolge unter professionellen Bedingungen über acht Runden mit jeweils drei Minuten über die Bühne gehen. Netflix hat sich die Übertragungsrechte für das Duell gesichert.

Jake Paul reacts during his cruiserweight boxing match against Julio Cesar Chavez Jr. on Saturday, June 28, 2025, in Anaheim, Calif. (AP Photo/Etienne Laurent) Paul Chavez Jr Boxing
Jake Paul ist zusammen mit seinem Bruder als Influencer bekannt geworden.Bild: keystone

Joshua besiegte einst Klitschko

Joshua, der in seiner Karriere 28 Siege feierte und vier Pleiten kassierte, hat seit seiner Niederlage im Kampf um den WM-Titel des Verbandes IBF gegen Landsmann Daniel Dubois im September 2024 kein Duell mehr bestritten. Das frühere Box-Idol Wladimir Klitschko hatte 2017 seinen letzten Kampf gegen den 14 Jahre jüngeren Joshua nach einem spektakulären Duell verloren und wenige Monate später seine Karriere beendet.

British boxer Anthony Joshua, left, greets Ukrainian boxer Wladimir Klitschko after winning their fight for Joshua&#039;s IBF and the vacant WBA Super World and IBO heavyweight titles, at Wembley Stad ...
Joshua und Klitschko.Bild: AP/PA

Im vergangenen Jahr hat der 28-jährige Paul, dem Cruisergewicht angehörend, die damals 58 Jahre alte Box-Legende Mike Tyson in Arlington im US-Bundesstaat Texas einstimmig nach Punkten bezwungen. 20,9 Millionen Follower verfolgen Pauls Karriere auf der Plattform Youtube, er weist eine Bilanz von zwölf Siegen und einer Niederlage auf. (sda/dpa)

