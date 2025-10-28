freundlich10°
Libor Händler Tom Hayes verklagt UBS auf 400 Millionen

Libor-Händler Tom Hayes verklagt UBS auf 400 Millionen Dollar

28.10.2025, 10:1628.10.2025, 10:17

Der frühere UBS-Händler Tom Hayes verklagt die Schweizer Grossbank auf 400 Millionen Dollar Schadenersatz. Hayes war zum Gesicht des globalen Libor-Manipulationsskandals geworden und im Dezember 2012 verhaftet worden. In diesem Sommer hob dann das oberste Gericht in London seine Verurteilung auf.

epa12255147 Former trader Tom Hayes arrives at the Supreme Court in London, Britain, 23 July 2025. The UK Supreme Court is set to rule on traders&#039; rate-rigging conviction appeals. Former traders ...
Hayes war 2015 wegen «Verschwörung zur Manipulation» zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.Bild: keystone

Nun reichte Hayes Klage bei einem Gericht im US-Bundesstaat Connecticut ein und fordert von der UBS Schadenersatz. Die Bank habe ihn als Drahtzieher des Libor-Skandals hingestellt, um sich damit selbst zu schützen, berichteten mehrere Medien am Dienstag unter Berufung auf die öffentlich zugängliche Klageschrift.

Eine UBS-Sprecherin wollte sich gegenüber der Nachrichtenagentur AWP zur Klage nicht äusssern. Die Bank war keine Partei in dem Strafverfahren zwischen der britischen Strafverfolgungsbehörde Serious Fraud Office und Hayes, das vor über einem Jahrzehnt stattfand.

Gericht: Kein Faires Verfahren

Hayes war 2015 wegen der Manipulation von Zinssätzen, die für Kredite zwischen Banken verwendet werden, zu einer Haftstrafe von 14 Jahren verurteilt worden. 2021 wurde er nach der Hälfte der Strafe auf Bewährung freigelassen.

Former traders Tom Hayes, right, and Carlo Palombo, who were convicted of interest rate benchmark manipulation in 2015 and 2019 respectively, pose for media outside the UK Supreme Court in central Lon ...
Hayes nach der Aufhebung seines Urteils im Juli 2025 in Lodnon.Bild: keystone

Das oberste britische Gericht erklärte bei der Aufhebung des Urteils im letzten Sommer, dass Hayes kein faires Verfahren erhalten habe. Das Gericht hielt allerdings auch fest, dass es ausreichende Beweise gebe, auf deren Grundlage eine ordnungsgemäss instruierte Jury den Angeklagten des Komplotts zum Betrug hätte für schuldig befinden können.

Einer der grössten Finanzskandale

Der Libor-Skandal zählt zu den grössten Finanzskandalen weltweit. 2012 wurde bekannt, dass die britische Barclays-Bank den Referenzzinssatz Libor jahrelang manipuliert hatte. Weltweit waren bis zu 20 Banken in den Skandal verstrickt, darunter unter anderem auch JPMorgan, die Deutsche Bank sowie CS und die UBS.

Einige Banken einigten sich über Schadenersatzzahlungen mit den britischen und amerikanischen Behörden – neben der Royal Bank of Scotland und Barclays auch die UBS, die 1,2 Milliarden Dollar zahlte. In der EU wurden für weitere Banken hohen Strafen verhängt. (sda/awp)

