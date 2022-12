9 Ringe für die Verbündeten: Jetzt macht Wladimir Putin auf LOTR-Bösewicht Sauron

Mehr zum Krieg in der Ukraine:

Die Ex-Sowjetstaaten der GUS treffen sich regelmässig, obwohl die Gemeinschaft als teilweise zerstritten gilt. In Sankt Petersburg anwesend waren die Staats- und Regierungschefs von Aserbaidschan, Armenien, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan und Belarus – lediglich ein Vertreter aus Moldau fehlte. (t-online, sje/con)

In den sozialen Medien sorgte die Geste für Belustigung – ob von Putin beabsichtigt oder nicht, viele fühlten sich an die neun Ringe der Macht aus J.J.R. Tolkiens Werk «Herr der Ringe» und aus der daraus adaptierten Amazon-Serie «Ringe der Macht» erinnert.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow stellte später klar: Es handle sich um ein Neujahrs-Souvenir, «nichts Besonderes». Putin selbst werde seinen eigenen Ring nicht tragen. Ria Novosti zufolge nahmen alle acht Staats- und Regierungschefs das Geschenk an – der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko wurde auch mit dem Ring an der Hand fotografiert.

So sollen die von Putin verschenkten Ringe aussehen.

So sollen die von Putin verschenkten Ringe aussehen. Bild: telegram

Neun Ringe für sich und seine Verbündeten: Wladimir Putin kam mit einem Geschenk zum GUS-Treffen nach Sankt Petersburg – manch einer fühlt sich dabei an das Filmepos «Herr der Ringe» erinnert.

