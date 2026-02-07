sonnig
DE | FR
burger
International
Ukraine

Selenskyj: AKWs produzieren nach Angriffen weniger Strom

epa12633379 Ukraine&#039;s President Volodymyr Zelensky arrives at the presidential palace in Nicosia, Cyprus, 07 January 2026. President Zelensky&#039;s visit to Nicosia coincides with the official c ...
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.Bild: keystone

Selenskyj: AKWs produzieren nach Angriffen weniger Strom

07.02.2026, 17:1007.02.2026, 17:10

Infolge heftiger russischer Raketenangriffe auf wichtige Umspannwerke und Hochspannungsleitungen produzieren ukrainische Atomkraftwerke weniger Strom. «Ein Reaktor schaltete sich automatisch ab. Das ist ein Niveau von Angriffen, das sich kein Terrorist der Welt erlaubt», sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Im Interesse der Sicherheit der Region müsse Russland die Reaktion der «ganzen Welt» darauf spüren, verlangte Selenskyj.

Am Samstagmorgen hatte das russische Militär Energieanlagen in der Ukraine mit Kampfdrohnen und Raketen angegriffen. Unter den Zielen waren Berichten zufolge auch das Umspannwerk «Westukraine» im Gebiet Lwiw sowie westukrainische Wärmekraftwerke. Bereits bestehende Probleme bei der Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme in dem kriegsgeplagten Land wurden dadurch bei herrschendem Frostwetter noch verstärkt. Die Ukraine wehrt sich seit fast vier Jahren gegen eine russische Invasion. (sda/dpa)

Mehr News aus der Ukraine:

USA setzen Ukraine und Russland Frist für Kriegsende
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schweizer Armee veröffentlicht «Erklärvideo» zum Ukraine-Krieg
1 / 13
Schweizer Armee veröffentlicht «Erklärvideo» zum Ukraine-Krieg
Dieser Mann, der stellvertretende Chef des militärischen Nachrichtendienstes, bringt der Bevölkerung Überlegungen zum Ukraine-Krieg näher.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ukraine setzt vermehrt auf Bodendrohnen – und macht damit sogar Kriegsgefangene
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
3 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
3
Zweiter Akt von Cassis' diplomatischer Offensive zum Ukraine-Krieg
Der OSZE-Vorsitzende Ignazio Cassis bemüht sich, den Dialog mit Russland wieder aufzunehmen. Bei einer Reise nach Moskau stellte er dem russischen Aussenminister Sergej Lawrow die Instrumente der OSZE vor, die bei einem Waffenstillstand in der Ukraine eingesetzt werden könnten.
Zur Story