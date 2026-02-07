recht sonnig
DE | FR
burger
International
Ukraine

Ukraine-Krieg: USA setzen Frist für Ukraine und Russland

Ukraine-Poland talks in Kyiv Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy speaks during a press conference after meeting with Polish Prime Minister Donald Tusk in Kyiv on Feb. 5, 2026. PUBLICATIONxINxAUTxB ...
Selenskyj gab bekannt, dass die USA der Ukraine und Russland eine Frist gesetzt haben.Bild: www.imago-images.de

USA setzen Ukraine und Russland Frist für Kriegsende

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben die Ukraine und Russland bis Juni Zeit, ein Abkommen zu erzielen.
07.02.2026, 10:2907.02.2026, 10:35

Die USA geben der Ukraine und Russland bis im Juni Zeit, ein Abkommen zu erzielen und den Krieg nach vier Jahren zu beenden. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut Medienberichten gegenüber Reportern. Sollte bis dann kein Abkommen zustande kommen, werde die US-Regierung den Druck erhöhen. (vro)

Update folgt...

Mehr zum Ukraine-Krieg:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Ukraine Gipfel im Weissen Haus
1 / 15
Ukraine Gipfel im Weissen Haus

In Washington fand am Montag, dem 18. August 2025 ein Sondergipfel zum Ukraine-Krieg statt. Mit dabei waren neben Gastgeber Trump der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Begleitet wurde Selenskyj von zahlreichen europäischen Staatschefs sowie EU- und Nato-Vertretern:
quelle: keystone / alex brandon
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ukraine setzt vermehrt auf Bodendrohnen – und macht damit sogar Kriegsgefangene
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
8 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Hans Jürg
07.02.2026 10:36registriert Januar 2015
(nicht) Lustig. Dass man nicht nur Russland eine Frist setzt, sondern auch der Ukraine.

Das ist, wie wenn bei einer Vergewaltigung der Vergewaltigten eine Frist gesetzt wird, wann die Vergewaltigung ein Ende haben muss.
201
Melden
Zum Kommentar
8
Gefährliches Winterwetter in Berlin legt zwischenzeitlich Flughafen lahm
Glatte Gehwege und Strassen, Eisregen und schlechte Sicht: Im Nordosten Deutschlands sind die Unwetterwarnungen aufgehoben worden – dennoch ist laut Deutschem Wetterdienst (DWD) «markante Glätte» durch gefrierenden Regen möglich
Zur Story