Selenskyj gab bekannt, dass die USA der Ukraine und Russland eine Frist gesetzt haben. Bild: www.imago-images.de

USA setzen Ukraine und Russland Frist für Kriegsende

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj haben die Ukraine und Russland bis Juni Zeit, ein Abkommen zu erzielen.

Die USA geben der Ukraine und Russland bis im Juni Zeit, ein Abkommen zu erzielen und den Krieg nach vier Jahren zu beenden. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj laut Medienberichten gegenüber Reportern. Sollte bis dann kein Abkommen zustande kommen, werde die US-Regierung den Druck erhöhen. (vro)

