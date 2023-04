Wladimir Putin spricht aus grosser Distanz zu den Diplomaten. Bild: keystone

Putin distanziert sich – und wundert sich dann, dass er keinen Applaus bekommt

Putin geht auf Distanz – bei einer Rede zu westlichen Diplomaten im Kreml. Diese reagieren auf ihre Weise auf die ungewöhnliche Raumgestaltung.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einer skurrilen Zeremonie die neuen Botschafter aus den USA und der EU in Moskau begrüsst. Der Kremlchef, der sich in den vergangenen Wochen gerne neben Verbündete und Bürger gestellt hat, hielt mehr als deutlich Abstand.

Putin stand an einem Ende des Saales, die Diplomaten und deren Begleiter sowie anderes Personal mussten sich am anderen Ende des Saales aufstellen. Angeblich seien Vorsichtsmassnahmen wegen Corona der Grund gewesen. Das ist zumindest verwunderlich, denn kurz danach sass er mit Mitgliedern seines Sicherheitsstabs zusammen an einem Tisch – und umarmte am gleichen Tag den Präsidenten von Belarus, Alexander Lukaschenko bei seinem Besuch in Moskau.

Keine Berührungsängste mit Alexander Lukaschenko bei Putin zu erkennen. Bild: keystone

Doch am Ende seiner Rede kommt es zu einer für ihn peinlichen Szene, wie Videoaufnahmen zeigen. Putin spricht die letzten Worte seiner Ansprache, dann hält er kurz inne, schaut nach rechts, schaut nach links und erwartet offenbar Händeklatschen – oder zumindest irgendeine Reaktion.

Doch ihm schlägt eisernes Schweigen von den 17 anwesenden Botschaftern entgegen. Die amerikanische Botschafterin Lynne Tracy folgte der Rede mit starrem Blick. Er sagt schliesslich, dass aus Hygienegründen die Zeremonie jetzt beendet werden müsse und er nicht persönlich mit den Diplomaten sprechen könne. Dann tritt er ab.

Zuvor hatte bei seiner Begrüssung dem Westen eine geopolitische Konfrontation mit Russland vorgeworfen. Die EU habe diese Konfrontation inszeniert und ihre Mission einer «Entwicklung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und Integration auf dem Europäischen Kontinent» hinter sich gelassen, sagte Putin.

