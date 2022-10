«Terror gegen Zivilbevölkerung»: Diese 11 Bilder zeigen die Wucht der Attacken auf Kiew

Russland hat am Montag neben der ukrainischen Hauptstadt Kiew nach örtlichen Behördenangaben auch andere Regionen im Land beschossen. Berichte über Explosionen gab es aus den Gebieten Sumy, Dnipropetrowsk und Odessa. Kremlnahe russische Militärblogger berichteten von einem Beschuss insbesondere der Energieinfrastruktur des Landes. Solche Attacken hatte Kremlchef Wladimir Putin angekündigt. (sda/dpa/mlu)

Die Drohnenangriffe zeigten Russlands Verzweiflung in dem Krieg, sie würden dem Angreifer aber nicht helfen, teilte der Chef des Präsidentenbüros, Andrij Jermak, mit. «Wir brauchen mehr Systeme für die Luftverteidigung und so bald wie möglich», sagte Jermak. «Wir haben keine Zeit für langsames Handeln.» Die westlichen Waffen würden gebraucht, um den Feind zu zerstören.

Russlands Teilmobilmachung verläuft nicht immer reibungslos. Ein in den sozialen Medien tausendfach geteiltes Video, angeblich von einem russischen rekruten gefilmt, offenbart nun erneut desolate Zustände in einem Camp.

«Ich habe weder Turnschuhe noch taktische Stiefel.» So beginnt ein unbekannter Mann, lediglich mit Socken an den Füssen, das Video, indem er angeblich erklärt, welchen Bedingungen neu eingezogene russische Soldaten in den Lagern zumindest teilweise ausgesetzt sind.