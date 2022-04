«Sicher ist, dass es mit diesen Grausamkeiten der ‹Befreiungsarmee› immer schwieriger wird, den Satz, dass ‹dieser Mann nicht an der Macht bleiben kann›, nicht für richtig zu halten. Doch dem steht entgegen, dass der Westen weiter mit Russland umgehen muss und es sich um einen Diktator mit Atomwaffen handelt. Sollte der Westen also nichts tun? Nein, im Gegenteil, die Vorstellung, dass Putin am Ende trotz all des Entsetzens über seinen Einmarsch in die Ukraine weiter im Kreml sitzt, macht es umso dringlicher, ihm einen eventuell behaupteten Sieg so bitter wie möglich zu machen.»