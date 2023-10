So effektiv stoppt eine ukrainische Brigade russische Panzerkolonne

So effektiv stoppt eine ukrainische Brigade diese russische Panzerkolonne

Rund um die umkämpfte Stadt Awdijiwka muss Russland zunehmend herbe Verluste hinnehmen. Aufnahmen zeigen einen weiteren Rückschlag für Putins Truppen.

Hannes Molnár, Nicolas Lindken / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Rauch steigt aus Fahrzeugen auf, russische Soldaten rennen um ihr Leben. Dies zeigt ein Video, das von den ukrainischen Streitkräften am Sonntag veröffentlicht wurde. Es soll die Zerstörung eines ganzen russischen Panzerzuges vor der umkämpften ostukrainischen Stadt Awdijiwka zeigen.

Russlands Invasionstruppen müssen bei Awdijiwka seit Wochen wohl schwere Verluste hinnehmen.

Laut dem britischen Geheimdienst hätten die von Russland im Gebiet um Awdijiwka eingesetzten Streitkräfte die höchsten Verlustraten in diesem Jahr erlitten. Das ukrainische Verteidigungsministerium bezifferte die russischen Verluste in der Region auf 4'000 Kämpfer in den vergangenen zwei Wochen.

Panzerkolonne zerstört – und gefilmt

Und jetzt dieses Video. Angeführt von einem Fahrzeug mit einer Vorrichtung zum Minenräumen, rollt eine russische Panzerkolonne aus mindestens zwölf Fahrzeugen über ein Feld bei Awdijiwka. Raketen schlagen ein. Zahlreiche Panzer werden getroffen.

Kurz vor einer Waldschneise muss die Kolonne eindrehen – zu heftig und vor allem zu präzise ist der Beschuss ukrainischer Streitkräfte. Im Video ist zu sehen, wie russische Soldaten fluchtartig ihre getroffenen Fahrzeuge verlassen.

Die Aufnahmen sollen von der 31. mechanisierten Brigade der ukrainischen Streitkräfte stammen.

Mehr zum Thema: Awdijiwka wird zur Todesfalle – nicht nur für russische Schützenpanzer

(mit Material der Nachrichtenagentur Reuters)