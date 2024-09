Ukraine wirft Russland «atomare Erpressung» vor

Putin hatte am Mittwochabend bei einer Sitzung zur nuklearen Abschreckung des Nationalen Sicherheitsrates erklärt, dass Russland auch im Fall eines existenzbedrohenden massiven Angriffs mit konventionellen Waffen, also Marschflugkörpern, Flugzeugen oder Drohnen, Atomwaffen als Gegenschlag einsetzen könne. Peskow erklärte, dass die Korrekturen in der Nukleardoktrin nicht bedeuteten, dass Russland sein Arsenal an Atomwaffen ausweite. (sda/dpa)

Kremlsprecher Dmitri Peskow teilte mit, dass die Änderung der Nukleardoktrin ein Signal an die «unfreundlichen Staaten» sei. Gemeint sind vor allem westliche Staaten, die die Ukraine militärisch unterstützen. «Es ist ein Signal, das diese Länder vor den Konsequenzen warnt, sollten sie an Angriffen auf unser Land mit verschiedenen Mitteln beteiligt sei, nicht unbedingt mit nuklearen Mitteln», sagte Peskow der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Die Rockergang spielt im internationalen Drogenhandel eine wichtigere Rolle als bisher angenommen. Ein spektakulärer Fall gibt einen seltenen Einblick.

An einem Dienstagmorgen um 6 Uhr schlägt die Polizei an 13 Orten gleichzeitig zu. Im Ostschweizer Grenzort St. Margrethen umstellt eine Sondereinheit das Tattoo-Studio Riverside-Ink. Der Name ist ein Hinweis auf die Szene, die hier verkehrt: die Hells Angels Riverside. So heisst das hiesige Charter der internationalen Rockergang, die regionale Filiale mit Sitz in Buchs.