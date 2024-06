Steht Charkiw wirklich vor dem Fall? Ein Augenschein vor Ort

Wenn er trotzdem draussen ist, zum Beispiel zum Einkaufen, fürchtet er, von einer mobilen Patrouille angehalten zu werden. So wie er verhalten sich viele Ukrainer. Sie haben alle möglichen Ausreden, warum andere für sie an der Front leiden sollen. Sollte die Regierung der Drückebergerei nicht Einhalt gebieten können oder wollen, wird das Land den Krieg, seine Unabhängigkeit und die Freiheit verlieren.

Vor dem ausgebombten Gebäude der Regionalverwaltung befindet sich ein Rekrutierungszentrum. In grossen Lettern steht dort «Alles für den Sieg». Das Zentrum ist aber schon lange geschlossen. Die meisten Wehrpflichtigen - Millionen von Männern - bekunden wenig Lust, sich für den «Sieg» zu opfern. Seit Mitte Mai müssen sich alle Männer zwischen achtzehn und sechzig Jahren in einem elektronischen Register eintragen. Viele tun das über eine eigens dafür vorgesehene App.

Um die Steuerung der Gleitbomben zu verwirren, benützt Charkiw inzwischen Störsender. Sie suggerieren nicht nur russischen Systemen, dass sich ein Objekt an einem anderen Ort befindet als in Wirklichkeit. In die Irre geführt werden auch Navigationsgeräte von Autos und Mobiltelefonen. Mancher Taxifahrer ärgert sich darüber.

Es ist, als ob die Stadtverwaltung den Bewohnern sagen wollte: Alles ist normal, wir kümmern uns um euch. Zyniker wie Ruslan (Name geändert) sehen das anders: Die Blumenbeete und die vielen Reparaturen am Inventar der Stadt seien nur zur Bereicherung korrupter Beamter und Unternehmer gedacht.

Dessen ungeachtet kämpfen die an der Front stationierten Ukrainer weiter. Dank ihrer Drohnen und neuer Munitionslieferungen aus den USA konnten sie den Vormarsch vorerst stoppen. Für eine Umzingelung von Charkiw oder gar für die Einnahme der Millionenstadt haben die Russen im Moment weder genug Soldaten noch ausreichend Material. Bereits jetzt macht sich der Mangel an gepanzerten Fahrzeugen bemerkbar.

Korruption gibt es auch beim Bau von Befestigungen. In Borowa, 120 Kilometer südöstlich von Charkiw, treffen wir einen Angehörigen einer Panzereinheit. Da, wo er stationiert sei, gebe es Schützengräben und Bunker, die auf einer Landkarte eingezeichnet seien, in Wirklichkeit aber gar nicht existierten.

Dieses Missverhältnis erklärt sich nicht nur mit der Logistik im Hinterland. Viel davon geht auf die grassierende Korruption zurück. Ein Ukrainer mit Zugang zu hochrangigen Militärkreisen erzählt zum Beispiel, dass Soldaten mancher Einheiten einen Teil ihres Solds zusammenlegen und ihren Kommandanten geben. Diese wiederum bestechen Kontakte in der Militärführung, die dafür sorgen, dass die betreffende Formation nicht an die Front geschickt wird.

Trotz der Nähe zu Russland flanieren Frauen in Sommerkleidern durch Solotschiw. Alte Soldaten besorgen Einkäufe. Es ist selten, einen Uniformierten unter dreissig Jahren anzutreffen. Die Ukraine leistet sich mit seinem neuen Mobilisierungsgesetz den Luxus, die Wehrpflicht für Männer erst mit 25 Jahren beginnen zu lassen. An der Front liegt das Durchschnittsalter deshalb bei über 40 Jahren.

Wie oft bei solchen Aussagen, ist nicht alles falsch. Viel zu spät hat Präsident Selenski zum Beispiel den Bau von Befestigungsanlagen angeordnet. Das sieht man etwa in der Ortschaft Solotschiw nordwestlich von Charkiw, rund 20 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Fieberhaft wird auf den riesigen Weizenfeldern der Boden umgepflügt. Bagger heben Panzergräben aus, und Reihen von «Drachenzähnen» aus Beton werden dahinter in den Boden gesetzt.

Tatsache ist aber auch, dass Russland im Norden der Millionenstadt eine neue Front eröffnet hat. Und diese «Offensive» ist vorerst grandios gescheitert. Schon am ersten Wasserlauf, der den Vormarsch behinderte, war Ende Gelände. Westliche Experten, die allerdings weder die Ukraine im Generellen kennen noch die Topografie im Oblast Charkiw, sahen im Vorstoss aber ein Indiz dafür, dass Kiews Armee kurz vor dem Zusammenbruch stehe. Die Ukraine habe zu wenig Soldaten und Munition. Auch wurde das Fehlen von Befestigungen in Grenznähe moniert.

