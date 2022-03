14 Bilder der Verwüstung, die zeigen, was in Charkiw gerade los ist:

Die Soziologin und Universitätsdozentin Olga Filippowa befindet sich derzeit in der Stadt Charkiw. Gegenüber SRF sagt sie : «Ich befinde mich in einem Luftschutzkeller der Stadt Charkiw, der überfüllt ist mit Menschen, mit Hunden und anderen Haustieren. Die Stadt ist in einem Zustand wie nach dem Zweiten Weltkrieg».

Die zweitgrösste Stadt der Ukraine ist Berichten zufolge bereits den zweiten Tag infolge unter heftigstem Beschuss. Am Mittwoch wurde von ukrainischen Behörden über schwere Angriffe auf die Millionenstadt Charkiw im Osten der Ukraine berichtet. Nachts sowie am Morgen soll es zu Luftangriffen gekommen sein.

Die Kämpfe dauerten auch in der Nacht auf den siebten Tag nach Einmarsch der Russen in der Ukraine an. Die Ukrainer melden Luftangriffe auf mehrere Städte, US-Präsident Biden kündigte weitere Massnahmen gegen die Russen an und beschwor einen harten Kurs gegen Russlands Aggression in der Ukraine und Präsident Wladimir Putin – die Übersicht: