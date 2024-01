Umkämpftes Asow-Stahlwerk in Mariupol (Archivbild): Die Soldaten werden in der Ukraine als Helden verehrt. Bild: Imago

Kämpfer des Asow-Stahlwerks frei – das emotionale Ende einer Kriegsgefangenschaft

Russland und Ukraine haben nach fünf Monaten wieder Gefangene ausgetauscht. Unter den Freigelassenen ist ein Tschernobyl-Arbeiter, Kämpfer des Asow-Stahlwerks. Eine Militärärztin erhielt direkt nach Rückkehr eine Überraschung.

Tom Schmidtgen / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Strahlende Gesichter, Männer, gehüllt in Ukrainefahnen, umarmen sich: Bilder zeigen das emotionale Ende einer monatelangen Kriegsgefangenschaft. 224 Ukrainer sind wieder in ihrer Heimat. «Es ist von entscheidender Bedeutung, unsere Leute nach Hause zu bringen», schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj in einem Beitrag auf X.

«Ich danke unseren internationalen Partnern, die uns dabei unterstützen, und unserem Team, das sich um den Austausch von Gefangenen kümmert.»

Im Gegenzug entliess die Ukraine 248 russische Kriegsgefangene. Der Austausch soll von den Vereinigten Arabischen Emiraten vermittelt worden sein. Dabei handelt es sich um den grössten Gefangenenaustausch seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, ausserdem war es der erste seit fünf Monaten. «Es gab eine lange Pause bei den Austauschaktionen, aber es gab keine Pause bei den Verhandlungen», sagte Selenskyj. Dass diese nun erfolgreich gewesen seien, sei eine «gute Nachricht».

Heiratsantrag für Militärärztin

Die ukrainische Militärärztin Galyna Fedytschyn erhielt nach ihrer Rückkehr von ihrem Verlobten einen Heiratsantrag. Der Leiter des Präsidialamtes Andrij Jermak veröffentlichte ein Foto des glücklichen Paares auf X. Mykola Gryzenjak begrüsste seine Freundin mit einem riesigen Strauss Rosen – und dem Verlobungsring.

Das Paar diente im Frühjahr 2022 in der 36. Marinebrigade, verteidigte die Stadt Mariupol gegen russische Soldaten. Ihr Kommandeur Serhij Wolynskyj, genannt «Volyna», sagte zu der Verlobung: «Diese Liebe hat Prüfungen überstanden, die die Stärksten brechen können.»

Tausende Zivilisten verschanzten sich im Stahlwerk

Die Soldaten der 36. Marinebrigade werden in der Ukraine als Helden verehrt, weil sie einer wochenlangen Belagerung Russlands standhielten. Fedytschyn geriet in Kriegsgefangenschaft, fast zwei Jahre war das Paar getrennt. «Ihre Herzen haben nicht aufgehört, im gleichen Takt zu schlagen», sagte Kommandeur Volyna.

Unter den nun freigelassenen Kriegsgefangenen sind viele der Kämpfer der ersten Stunde. Neben Kämpfern der 36. Marinebrigade sind auch Arbeiter des Asow-Stahlwerks, das im Frühjahr 2022 tragischer Kampfort wurde, schreibt Jermak auf X. Wochenlang harrten Kämpfer und Zivilisten in dem Stahlwerk aus, verschanzten sich in unterirdischen Bunkern.

Zwischenzeitlich sollen sich etwa Tausend Zivilisten auf dem verzweigten Werksgelände befunden haben. Einige konnten durch lebensgefährliche Einsätze per Helikopter evakuiert werden. Am 20. Mai 2022 gab die ukrainische Regierung den Befehl zum Aufgeben. Die Kämpfer und Arbeiter gerieten in Kriegsgefangenschaft.

Ausserdem befindet sich unter den Freigelassenen ein ehemaliger Arbeiter des Tschernobyl-Kraftwerks, der in den ersten Kriegstagen in Gefangenschaft geriet, berichtet der Chef des Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, auf X.

Ausserdem: Grenzschützer, Polizisten und Kämpfer von der Schlangeninsel. Als ein russisches Kriegsschiff sich der ukrainischen Insel näherte, reagierten die ukrainischen Soldaten wütend, schickten den mittlerweile berühmt gewordenen Funkspruch «Russisches Kriegsschiff, fick dich» ab. Noch am selben Tag mussten die Ukrainer die Insel aufgeben, sie wurde später zurückerobert.