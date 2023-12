Bereits im Mai 2023 war von Marjinka nicht mehr viel übrig. Bild: keystone

Die «befreiten» Städte: Was Russland mit Trümmern will

Am Montag gab Russland bekannt, die ostukrainische Kleinstadt Marjinka erobert zu haben. Gestern bestätigte der ukrainische Oberbefehlshaber den Rückzug aus der Stadt. Doch was hat Russland damit gewonnen?

Die Stadt ist völlig verwüstet und menschenleer, die russische Flagge weht über einem Trümmerhaufen. Nach Monaten erbitterten Widerstands musste sich die ukrainische Armee vorläufig aus Marjinka zurückziehen.

Das Schicksal von Marjinka

Marjinka ist eine Kleinstadt in der ukrainischen Oblast Donezk. Sie liegt etwa 25 Kilometer südwestlich der von Russland besetzten Gebietshauptstadt Donezk. Bereits im Rahmen des Bürgerkriegs 2014 und 2015 im Donbass gab es um die Stadt Gefechte, doch die ukrainische Armee konnte Marjinka verteidigen. 2022 begann mit dem russischen Überfall auf die Ukraine auch der Kampf um die Kleinstadt mit ehemals etwa 9000 Einwohnern. Seit einigen Monaten nun kämpfte sich die russische Armee Strasse um Strasse weiter vor.

Jetzt eroberten russische Truppen Marjinka – Zivilisten leben seit über einem Jahr keine mehr dort, die Stadt ist völlig zerstört. Der russische Propagandasender RT veröffentlichte Aufnahmen der Stadt, mit dramatischer Musik unterlegt:

Was will Russland in Marjinka?

Der Krieg in der Ukraine ist seit Wochen, wenn nicht Monaten geprägt von einem Stellungskrieg. An der Front im Süden und im Osten des überfallenen Landes verzeichnet keine der Seiten grosse Geländegewinne, doch der Blutzoll ist hoch. Die Grabenkämpfe fordern viele Verluste, besonders auf russischer Seite.

Obwohl Marjinka völlig zerstört ist, hat es für Russland eine strategische Bedeutung. Die Stadt war wichtig für den ukrainischen Widerstand in der Region. Die ukrainischen Truppen haben sie nun vorläufig den Besatzern überlassen und müssen sich weiter nördlich zurückziehen und dort neue Verteidigungslinien bereit machen.

Der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyj musste am Dienstag zugeben, dass sich die ukrainische Armee aus Marjinka zurückgezogen hat. Bild: keystone

Die Kleinstadt liegt in der Oblast Donezk. Diese ist eine der ukrainischen Oblasten (Regionen), die Russland letztes Jahr völkerrechtswidrig annektierte. Doch Teile dieser Region sind immer noch unter ukrainischer Kontrolle. Das Minimalziel Russlands ist es, die Oblast Donezk vollständig unter seine Kontrolle zu bringen. Darum opferten die russischen Truppen so viel auf, um eine Kleinstadt wie Marjinka zu erobern.

Ein weiteres Video von einem russischen Staatssender zeigt, wie Soldaten stolz das eroberte Marjinka präsentieren:

Das nächste russische Ziel: Awdijiwka

Die ukrainische Armee hat in der Rolle des Verteidigers einen Vorteil und will ihrerseits versuchen, Russland daran zu hindern, die ganze Oblast Donezk zu erobern. Weiter umkämpft ist etwa die Stadt Awdijiwka, die etwa 15 Kilometer nördlich von Donezk liegt und vor dem Krieg etwa 30'000 Einwohner hatte – inzwischen harren noch etwa 1000 Zivilisten in der Stadt aus.

Der ukrainische Generalstabschef Saluschnyj sagte am Dienstag, Awdijiwka könnte in zwei, drei Monaten fallen.

«Wir müssen uns nicht an eine bestimmte Siedlung klammern und eine Show oder Trauer darum veranstalten.» Walerij Saluschnyj

Nur wenige harren noch in Awdijiwka aus, 28. August 2023. Bild: keystone

Die ukrainische Armee würde die Stadt, solange es geht, verteidigen. Doch Priorität sei es, die eigenen Soldaten für eine spätere Rückeroberung aufzusparen.

Was macht Russland mit «befreiten» Städten?

Die mehrheitlich ethnisch ukrainische Bevölkerung von Marjinka ist längst geflüchtet. Russland könnte in der Folge eigene Bürgerinnen und Bürger ansiedeln und die völlig zerstörte Stadt wiederaufbauen.

Im Fall der bereits im Mai 2022 gefallenen ukrainischen Grossstadt Mariupol, die ebenfalls in der Oblast Donezk liegt, bemüht sich Russland, die in weiten Teilen zerstörte Stadt wieder aufzubauen, und inszeniert das Ganze propagandistisch. So tauchte der russische Präsident Wladimir Putin im März im wiederaufgebauten Theater von Mariupol auf, wo er sich medienwirksam fotografieren liess.

Putin besuchte im März 2023 medienwirksam das Theater in Mariupol. Bild: keystone