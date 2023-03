Komiker kauft 100 Panzerfahrzeuge für die Ukraine – die ersten sind bereits im Land

Die meisten Spenderinnen und Spender sind Landsleute aus dem In- und Ausland. Zu den gepanzerten Fahrzeugen, die der Armee zur Verfügung gestellt werden sollen, gehören britische Modelle vom Typ FV103 Spartan, Samaritan, Sultan, Stormer, Shielder, FV432 Bulldog, FV434 und Samson. Sie sollen bereits in Grossbritannien gewartet und auf Vordermann gebracht werden.

Der auch als TV-Moderator bekannte Prytula und seine 200 freiwilligen Helfer sind durchaus erfolgreich. «Der erste Teil – 24 Fahrzeuge – ist bereits in der Ukraine», meldete die Organisation am Freitag. Im Herbst begann sie mit Spendensammlungen, bislang sind mehrere Millionen Euro zusammengekommen.

Katholische Kirche Portugals entschuldigt sich bei mindestens 5000 Missbrauchsopfern

Die katholische Kirche Portugals hat sich bei den geschätzt mindestens 5000 Opfern sexuellen Kindesmissbrauchs durch Kirchenangehörige entschuldigt. «Wir bitten alle Opfer um Vergebung: diejenigen, die mutig ihr Zeugnis abgelegt haben, so viele Jahre schweigend, und diejenigen, die immer noch mit ihrem Schmerz in der Tiefe ihres Herzens leben, ohne ihn mit jemandem zu teilen», sagte der Präsident der portugiesischen Bischofskonferenz, D. José Ornelas, am Freitagabend in der zentralportugiesischen Stadt Fátima.