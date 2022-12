Kriegspräsident in Washington: So reiste Wolodymyr Selenskyj sicher in die USA

Wolodymyr Selenskyj hat US-Präsident Joe Biden in Washington besucht. Das Geheimnis, wie genau er dorthin reiste, ist nun gelüftet.

Ein Artikel von

Es ist die erste Auslandsreise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj seit Beginn des Krieges – und war ein bis zuletzt gut gehütetes Geheimnis. Nun kommt heraus: Selenskyj wurde mit einer US-Regierungsmaschine aus Polen eingeflogen. Nach Angaben des amerikanischen Fernsehsender CNN sei US-Sicherheitspersonal an Bord gewesen.

Da er aus Sicherheitsgründen nicht direkt von Kiew aus abfliegen konnte, begann die Unternehmung am späten Dienstag zunächst mit einer geheimen Zugfahrt nach Polen. Am nächsten Morgen kam er in der südpolnischen Stadt Peremyschl an, wo er laut Aufnahmen des Privatsenders TVN mit der US-Botschafterin in der Ukraine, Bridget Brink, am Bahnhof gesichtet wurde.

In Polen bestieg er dann ein Flugzeug der US-Regierung, das am Mittwoch gegen Mittag auf dem US-Militärflugplatz Joint Base Andrews in Maryland, knapp 20 Kilometer südöstlich von Washington, landete. Von dort aus ging es zunächst zum Blair House, in dem traditionell ausländische Gäste nach der Landung kurzzeitig untergebracht werden.

Fotos in sozialen Medien zeigen die ukrainische Flagge an dem Gebäude, das sich gegenüber dem Weissen Haus befindet. Die kurze Strecke zum Amtssitz von Biden legte Selenskyj dann im Auto zurück.

Die Übersicht zum Besuch: Panzer, Flaggen und viel Symbolik: Selenskyjs Überraschungsbesuch in den USA in 5 Punkten

«Natürlich war die Reise letztlich seine (Selenskyjs) Entscheidung. Er kam zu dem Schluss, dass alle Sicherheitsparameter erfüllt sind», sagt ein mit der Angelegenheit vertrauter US-Regierungsbeamte. Nach Beobachtungen von Twitter-Nutzern habe die Regierungsmaschine während des Flugs über den Atlantik unter Beobachtung von westlichen Kriegsschiffen und -flugzeugen gestanden. (t-online)