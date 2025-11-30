bedeckt
Great Pacific Garbage Patch: Diese Tiere leben auf dem Müll im Pazifik

Diese Tiere leben in einem der grössten Müllstrudel der Welt

Im «Great Pacific Garbage Patch», einem der grössten Müllstrudel der Welt, haben Forschende überraschende Spuren von Leben entdeckt, das auf schwimmendem Plastik gedeiht.
30.11.2025, 17:24

Im Ozean treibt Müll, der riesige Müllteppiche bildet. Einer der grössten ist der «Great Pacific Garbage Patch» im Pazifik. Dort sammeln sich inzwischen zehntausende Tonnen Kunststoffteile, die so robust sind, dass sie jahrelang im Meer treiben. Die Region liegt im nordpazifischen subtropischen Wirbel, einem riesigen rotierenden Strömungssystem zwischen Kalifornien und Hawaii.

**VIDEO AVAILABLE: CONTACT INFOCOVERMG.COM TO RECEIVE** These images show The Ocean Cleanup s System 002 in action last year 2021. The Ocean Cleanup project, which aims to sweep the oceans free of pla ...
Die Umweltorganisation «The Ocean Cleanup» säubert mit riesigen Netzen einen kleinen Teil des «Great Pacific Garbage Patch».Bild: imago

Zwischen all dem Plastikabfall finden Forscherinnen und Forscher vermehrt Lebewesen, die im riesigen Abfallstrudel ihr eigenes Ökosystem aufgebaut haben, wie earth.com berichtet.

Sie nennen diese Gemeinschaft von Lebewesen «neopelagische» Gemeinschaften – wobei «neo» für neu steht und «pelagisch» sich auf das Leben in der offenen See bezieht. Durch die unzähligen schwimmenden Plastik-Inseln können Lebewesen, welche eigentlich an der Küste leben, plötzlich auch im offenen Meer überleben.

Lange Zeit wurden Küstengewässer und das offene Meer als getrennte Lebensräume betrachtet. Man nahm an, dass Küstenarten an Felsen, Pfeilern und Uferlinien bleiben, während pelagische Arten ins offene Meer gehören. Im «Great Pacific Garbage Patch» vermischen sich diese Lebensräume jedoch.

**VIDEO AVAILABLE: CONTACT INFOCOVERMG.COM TO RECEIVE** These images show The Ocean Cleanup s System 002 in action last year 2021. The Ocean Cleanup project, which aims to sweep the oceans free of pla ...
Die Umweltorganisation «The Ocean Cleanup» fischt mehr als 100'000 Kilogramm Plastik aus dem «Great Pacific Garbage Patch».Bild: imago

Krebse im Pazifikmüll

Um genaueres über das Leben im Abfallstrudel herauszufinden, fischte ein Forscherteam mehr als 100 Plastikgegenstände aus dem «Great Pacific Garbage Patch». Flaschen, Bojen, Kisten, Netze, Seile und Eimer.

Zurück im Labor fanden sie eine grosse Vielfalt von Lebewesen, darunter Seepocken, Krebse, Flohkrebse, Moostierchen, Hydroidpolypen und Seeanemonen.

Insgesamt identifizierten sie 46 verschiedene wirbellose Arten aus sechs grossen Tiergruppen. Von diesen 46 Arten waren 37 Küstenarten und 9 pelagische Arten – das heisst, rund 80 Prozent der Vielfalt auf den Trümmerteilen stammte von Organismen aus Küstenlebensräumen.

Lebenszyklen auf Plastik

Das Team suchte nach Hinweisen auf Fortpflanzung und Wachstum und wollte so herausfinden, ob die verschiedenen Küstenorganismen nur vorübergehende Passagiere auf dem Plastik sind oder ob sie dort ihre gesamten Lebenszyklen durchlaufen können.

May 22, 2020, North Pacific Subtropical Convergence Zone, Pacific Ocean: Dead tuna fish in huge ball of old nets in the ocean. s marine plastic recovery vessel, S/V KWAI, after a 48-day expedition, su ...
Im Plastikmüll lebt mittlerweile eine grosse Vielfalt an Tieren.Bild: imago

Sie suchten bei mehreren Krebstiergruppen wie Flohkrebsen und Krabben nach brütenden Weibchen – also Weibchen, die Eier oder Jungtiere trugen – und sie wurden fündig. Ausserdem entdeckten sie Fortpflanzungsstrukturen bei Hydroiden. Die Forschenden massen zudem einzelne Tiere und notierten die Grössenunterschiede auf jedem Plastikgegenstand.

Bei einigen Seeanemonen und Flohkrebsen entdeckten sie winzige Jungtiere, mittelgrosse und ausgewachsene Exemplare, die alle gemeinsam auf derselben Plastikoberfläche lebten.

Dieses Muster deutet darauf hin, dass neue Generationen direkt auf den Plastik-Inseln aufwachsen, statt alle gleichzeitig von der Küste dorthin zu gelangen.

Plastikverschmutzung ist nicht nur ein Abfallproblem. Sie verändert die Lebensräume im Meer und gibt Küstenorganismen die Chance, zu überleben, sich fortzupflanzen und sich über grosse Entfernungen auszubreiten.

Die vollständige Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Ecology and Evolution veröffentlicht. (fak)

