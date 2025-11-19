freundlich-2°
DE | FR
burger
International
Unternehmen

Stadler Rail erweitert Werk in USA – 200 neue Stellen

Stadler Rail erweitert Werk in USA – 200 neue Stellen

19.11.2025, 08:5519.11.2025, 08:56

Stadler Rail baut das Werk in den USA aus. In Salt Lake City würden rund 200 neue Stellen geschaffen, womit der Personalbestand auf rund 800 Mitarbeiter steigen werde, sagte Konzernsprecher Marc Meschenmoser am Mittwoch im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

Mitarbeiter an der Arbeit in einer Produktionshalle der Stadler Rail, aufgenommen am Mittwoch, 19. Maerz 2025 in Bussnang. (KEYSTONE/Michael Buholzer).
In Salt Lake City werden 200 neue Arbeitsstellen geschaffen.Bild: keystone

Die Nachfrage in den USA nehme immer noch zu, vor allem bei Stadtnetzen oder Metros. «Wir haben einige Ausschreibungen gewonnen», sagte der Sprecher.

Im Rahmen des Zolldeals der Schweiz mit der US-Regierung sicherte auch der Ostschweizer Zugbauer Investitionen in den USA zu. So würden die Aluminium-Wagenkästen für die USA künftig in Salt Lake City geschweisst, sagte der Sprecher. Bisher fanden die Schweissarbeiten in Ungarn statt. Die Aluminiumteile stammen vom Walliser Unternehmen Constellium. (sda/awp)

Mehr zu Stadler Rail:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Käse-Vernichtung
1 / 4
Käse-Vernichtung

Nach der Käse-WM mussten alle Käse vernichtet werden.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Herbst in Cherson: Warum sich das Laub hier nicht auf den Strassen sammelt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Indigener Anführer in Brasilien getötet
Bewaffnete Angreifer haben im Süden von Brasilien einen Anführer des indigenen Volkes der Guarani Kaiowá getötet.
Zur Story