Trump über Grönland: Werden die Insel so oder so bekommen

«Ich denke, wir werden es so oder so bekommen, wir werden es bekommen.»

Selenskyj ist undankbar? Dieses Video liefert den Gegenbeweis

Am Freitag kam es im Weissen Haus zu einem beispiellosen diplomatischen Eklat, als US-Präsident Trump und sein Vize Vance den ukrainischen Präsidenten Selenskyj in die Mangel nahmen. Anstatt einen Deal in Richtung eines baldigen Friedens zu diskutieren oder gar zu beschliessen, kam es zum Bruch zwischen den Staatsoberhäuptern – mittlerweile hat Trump verkündet, sämtliche militärischen Hilfen an die Ukraine zu unterbrechen.