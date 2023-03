In Nashville, Tennessee, wurden am Montag in einer christlichen Schule sechs Menschen erschossen. Bild: keystone

Eine Person erschiesst 6 Menschen – und Fox News weiss sofort, wo das Problem liegt

In den USA betrat am Montag eine Person eine christliche Schule und erschoss sechs Menschen. Es ist die 129. Massenschiesserei des Jahres in den Vereinigten Staaten. Was den aktuellen Fall von den vielen vorherigen «School Shootings» unterscheidet: Der mutmassliche Täter ist ein 28-jähriger Transmann.

Dies befeuert die ohnehin schon aufgeladene Waffendiskussion in den USA weiter. Für den rechtskonservativen TV-Sender Fox News zum Beispiel liegt die Ursache für die Bluttat auf der Hand:

Bild: screenshot fox news

Die Transidentität des Täters wird gleich in allen drei Titelstorys hervorgehoben. «Die Polizei von Nashville identifizierte den Schützen als 28-jährige Audrey Hale, eine ehemalige Schülerin mit Transidentität», so Fox News in der Einleitung. Ähnlich sah es auf Fox News nach der Massenschiesserei in einem LGBTQ-Nachtclub in Colorado vom letzten November aus:

Bild: screenshot fox news

Auch hier stand die Selbstidentifizierung des Täters im Vordergrund, obwohl diese bereits von Beginn weg stark in Zweifel gezogen wurde:

«Die Demokraten warfen den Republikanern sofort vor, Anti-LGBTQ-Rhetorik zu schüren, welche zur Schiesserei in Colorado geführt hat. Das Motiv ist aber weiterhin unklar, und es sind neue Details aufgetaucht, dass der Schütze sich als non-binär identifiziert und die Pronomen ‹they/them› verwendet.» Fox News im November

Der Schütze habe sich laut Gerichtsunterlagen in der Familie allerdings nie als non-binär geoutet und habe vor der Gerichtsverhandlung nie auf die Pronomen «they/them» bestanden. Zudem wurden im Keller LGBTQ-Flaggen als Zielscheiben gefunden.

Kein vergleichbares Framing bei weissen Schützen

Laut einer Untersuchung des «National Institute of Justice» hingegen waren die Täter seit 1966 zu 97,7 Prozent männlich und mit 52,3 Prozent überwiegend weiss. So kam es beispielsweise am 14. Mai 2022 in Buffalo, New York, zu einem «School Shooting» mit 10 Toten. Der Täter ordnete sich in seinem 180-Seiten-Manifest selbst den «White Supermasists» und amerikanischen Neo-Nazitum zu. In den Fox News-Headlines ist davon aber nichts zu lesen:

Bild: screenshot fox news

In den Texten wird der Täter hier allgemein als «der Schütze» oder «der weisse Mann» bezeichnet. Die politische Motivation oder sexuelle Neigungen werden hier mit keinem Wort erwähnt. (leo)