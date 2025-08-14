freundlich30°
DE | FR
burger
International
Italien

Schotte entwendet antike Steine aus Pompeji

epa11722653 People visit the Archaeological Park of Pompeii, southern Italy, 15 November 2024. The Archaeological Park of Pompeii&#039;s officials announced that starting on 15 November 2024, there wi ...
Der Schotte wollte fünf Steine und ein Ziegelfragment stehlen.(Symbolbild) Bild: keystone

Schotte entwendet antike Steine aus Pompeji

14.08.2025, 13:5814.08.2025, 13:58
Mehr «International»

Mehr als nur Fotos hat ein 51-jähriger Schotte von seinem Besuch in Pompeji, der weltberühmten Ausgrabungsstätte bei Neapel, mitnehmen wollen. Ein Reiseführer meldete dies, und der Schotte konnte erwischt werden.

Wie die Carabinieri mitteilten, bemerkte ein Reiseleiter am Mittwochabend, wie der Tourist während einer Führung durch die antike Stadt, die 79 nach Christus bei einem Ausbruch des Vulkans Vesuv verschüttet worden war, mehrere Bodenstücke aufhob und in seinen Rucksack steckte.

Der Reiseleiter alarmierte daraufhin das Wachpersonal. Kurz darauf stoppten die Carabinieri den Mann nahe dem Bahnhof. Im Gepäck fanden sie fünf Steine und ein Ziegelfragment, die er nach Angaben der Ermittler illegal aus der rund 2000 Jahre alten Stadt entwendet hatte. Der Schotte wurde wegen schweren Diebstahls angezeigt, die Fundstücke kehrten in den archäologischen Park zurück. (sda/dpa)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!
1 / 9
Neue Schweizer Banknoten: Die Entwürfe sind da!

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) kommt mit der neuen Banknotenserie voran. Es liegen zwölf Entwürfe vor, zu denen nun die Meinung der Bevölkerung eingeholt wird.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Gefährliche Datingtricks für junge Männer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin +++ So viel kassiert YB für Athekame
2
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
3
Strassenbauer packt aus: «Sie motzen im Büro auf hohem Niveau, wir schuften in der Hitze»
4
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
5
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
Meistgeteilt
1
Kreml nennt Zeit und Delegation für Alaska-Treffen +++ Situation bei Pokrowsk stabilisiert
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
Bolsonaro weist Putschvorwürfe zurück und fordert Freispruch
Im Prozess um einen versuchten Staatsstreich möchte Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro vor dem Obersten Gericht einen Freispruch erreichen. Die Vorwürfe seien «das Ergebnis von Schlussfolgerungen und verzerrten Interpretationen von aus dem Zusammenhang gerissenen Handlungen und Äusserungen», zitierte das Nachrichtenportal «G1» aus dem knapp 200 Seiten langen Abschlussplädoyer der Verteidigung.
Zur Story