Oprah Winfrey ist eine US-amerikanische Talkshow-Moderatorin und Schauspielerin. Bild: keystone

Nein, Oprah hat die Tsunami-Evakuierung auf Maui nicht vorsätzlich behindert

Oprah Winfrey wird nach den Tsunami-Warnungen beschuldigt, sie habe ihre Strasse auf Maui nicht für die Evakuierung geöffnet. Nun stellt sich heraus: Dabei handelt es sich um Fake News.

Mehr «International»

Nach dem Erdbeben der Stärke 8,8 vor der Ostküste Russlands wurden um den ganzen Pazifik Tsunami-Warnungen ausgesprochen. So auch an den Küsten Hawaiis und dazugehörend an der Küste Maui's.

Auf Maui wurden die Küstenanwohner evakuiert und aufgerufen, ins Landesinnere zu reisen. Die Strasse, die ins Landesinnere führt, soll angeblich am Anwesen von Oprah Winfrey vorbeiführen.

Auf den sozialen Plattformen «X» und «TikTok» behaupteten mehrere User, Winfrey hätte sich geweigert, die Strasse zu öffnen und habe den Evakuierungsprozess so behindert.

Dabei handelt es sich um Fake News, wie «The Guardian» heute schreibt. Die Strasse, die als Oprah's Road bekannt ist, sei zwar Privatbesitz, gehöre aber nicht Winfrey. Die Strasse gehöre zur Haleakalā Ranch. Diese sei seit Ende 1800 im Privatbesitz.

Winfrey habe ein Abkommen mit dieser Familie, dass sie die Strasse nutzen dürfe, wie ihr Vertreter erklärt. Die Entscheidung, diese Strasse zu öffnen, liege also nicht bei Oprah Winfrey, sondern bei den Grundstückeigentümern.

In einer Medienmitteilung der Beamten des Bezirks Maui sei die Strasse in Absprache mit den Eigentümern und Angestellten von Winfrey kurz nach 19 Uhr (Ortszeit) geöffnet worden.

Unzufriedenheit auf Maui

Viele Einwohner Hawaiis sind seit Längerem frustriert, weil Persönlichkeiten wie Winfrey grosse Landflächen im Bezirk Maui und auf Hawaii besitzen. Weiter in der Kritik steht auch die Kurzzeitvermietung. Diese verschlimmert das bereits vorhandene Wohnraumproblem weiter.

Seit im Jahr 2023 grosse Waldbrände einen Grossteil der Stadt Lahaina im Bezirk Maui zerstört haben, herrscht dort ein Wohnraumproblem. Oprah Winfrey selbst hat sich bisher nicht zu den falschen Anschuldigungen geäussert. (nib)